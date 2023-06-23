https://ria.ru/20230623/pomosch-1879958422.html

Жительница Белгородской области шьет белье и повязки для участников СВО

Жительница Белгородской области шьет белье и повязки для участников СВО - РИА Новости, 23.06.2023

Жительница Белгородской области шьет белье и повязки для участников СВО

Жительница поселка Чернянка Белгородской области 82-летняя Зинаида Ерошева шьет белье, балаклавы и повязки для военных в зоне спецоперации, печет им пироги и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:03

2023-06-23T11:03

2023-06-23T12:06

надежные люди

белгородская область

вооруженные силы рф

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БЕЛГОРОД, 23 июн - РИА Новости. Жительница поселка Чернянка Белгородской области 82-летняя Зинаида Ерошева шьет белье, балаклавы и повязки для военных в зоне спецоперации, печет им пироги и отправляет квашеную капусту и сало. История Ерошевой началась с того, что она осталась одна - муж умер, а дети и внуки живут отдельно. В марте 2022 года она искала, кто заберет стиральную машинку, которая ей стала не нужна. Человек, который приехал ее забирать, рассказал, что машинка нужна военным, тогда же он признался, что солдатам не хватает нижнего белья. Тогда бабушка Зина начала шить белье. "Шила по 40 трусов в день, потом тяжело мне стало, перешла на 30. Я столько пошила трусов, это жуть! Моя сваха привезла мне ситцу 200 метров, я специально отложила этот ситец и думаю, сколько ж там выйдет трусов - 200 трусов!" - рассказала Зинаида Михайловна РИА Новости. Ерошева всю жизнь проработала в ателье - сначала швеей, потом переквалифицировалась в закройщицу. Ушла с работы в 70 лет, здоровье стало слабым, болели ноги. У себя в доме она оборудовала комнату, там поставила швейную машинку и стол для раскроя. "С дома все повытаскивала, из всего шила трусы. Даже шила трусы байковые, думаю, им холодно, они замерзнут, пусть в байковых. Потом останется кусочек у меня на одну штанину, и так несколько кусочков. Я сшивала разные, думаю, да пусть посмеются солдаты. Из портьерной шила, из шелка шила. Какой материал был, со всего шила", - вспоминает Зинаида Михайловна. Она начала кроить и шить теплые балаклавы из пледов, которые покупала ее внучка. Солдаты жаловались, что те, что у них есть, неудобны и в них холодно. "Ну, а я кто – закройщик! Я сейчас скомбинирую", - вспоминает Зинаида Михайловна. Просили ее сшить повязки для раненых, помогающие поддерживать руку. Больше 400 штук бабушка сшила своими руками. Ткани для шитья ей приносили знакомые и соседи. "Материал люди несут, вы не представляете, сколько. Дверь открыта у меня, собаки нет. Принесут, на крыльцо положат. Люди столько несли", - рассказывает она. Помимо шитья, Зинаида Михайловна пекла пирожки для солдат, готовила квашеную капусту, перекручивала сало с чесноком и укропом, раскладывала по баночкам, а волонтеры отвозили солдатам. Собирала орехи, чистила и упаковывала в баночки с медом. "Это столько было энергии, столько было жалости для солдат, вот сколько делала", - рассказывает она. Зинаида Михайловна и сейчас продолжает помогать солдатам, хотя из-за слабого здоровья работа в последнее время дается тяжело. Бабушку во всем поддерживает ее большая дружная семья, у Ерошевой две дочери, пять внуков и уже семеро правнуков.

https://ria.ru/20230310/spetsoperatsiya-1856934006.html

https://ria.ru/20230427/spetsoperatsiya-1870314619.html

белгородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

белгородская область, вооруженные силы рф