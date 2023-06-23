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В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект - РИА Новости, 23.06.2023
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16:18 23.06.2023 (обновлено: 17:37 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/polsha-1880040668.html
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект - РИА Новости, 23.06.2023
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект
В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:18
2023-06-23T17:37
в мире
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ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube.На кадрах можно увидеть, что он оставлял за собой яркий след."Что это? Быстро летит. Летит с юга на север", — говорит голос за кадром. Мнения пользователей относительно происхождения объекта разошлись. Астроном-любитель Кароль Войтицкий предположил, что речь идет об обломках искусственного спутника земли. Его коллега Адам Хурцевич считает, что на видеозаписи запечатлен сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D. В свою очередь, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин допустил, что речь идет об останках спутника или ракеты, поскольку "скорость полета маленькая, снижение медленное".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, польша, россия, youtube
В мире, Польша, Россия, YouTube
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект

В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект

Светящийся объект над Польшей. Кадр видео
Светящийся объект над Польшей. Кадр видео
Светящийся объект над Польшей. Кадр видео
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube.
На кадрах можно увидеть, что он оставлял за собой яркий след.
"Что это? Быстро летит. Летит с юга на север", — говорит голос за кадром.
Мнения пользователей относительно происхождения объекта разошлись. Астроном-любитель Кароль Войтицкий предположил, что речь идет об обломках искусственного спутника земли. Его коллега Адам Хурцевич считает, что на видеозаписи запечатлен сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D.
В свою очередь, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин допустил, что речь идет об останках спутника или ракеты, поскольку "скорость полета маленькая, снижение медленное".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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