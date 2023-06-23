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В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект

В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект - РИА Новости, 23.06.2023

В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект

В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:18

2023-06-23T16:18

2023-06-23T17:37

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ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube.На кадрах можно увидеть, что он оставлял за собой яркий след."Что это? Быстро летит. Летит с юга на север", — говорит голос за кадром. Мнения пользователей относительно происхождения объекта разошлись. Астроном-любитель Кароль Войтицкий предположил, что речь идет об обломках искусственного спутника земли. Его коллега Адам Хурцевич считает, что на видеозаписи запечатлен сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D. В свою очередь, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин допустил, что речь идет об останках спутника или ракеты, поскольку "скорость полета маленькая, снижение медленное".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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в мире, польша, россия, youtube