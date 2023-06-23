https://ria.ru/20230623/polsha-1880040668.html
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект - РИА Новости, 23.06.2023
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект
В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:18
2023-06-23T16:18
2023-06-23T17:37
в мире
польша
россия
youtube
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880041604_0:0:2515:1414_1920x0_80_0_0_6f9f6abfda6d95916f165238f0ab7edb.jpg
ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости. В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube.На кадрах можно увидеть, что он оставлял за собой яркий след."Что это? Быстро летит. Летит с юга на север", — говорит голос за кадром. Мнения пользователей относительно происхождения объекта разошлись. Астроном-любитель Кароль Войтицкий предположил, что речь идет об обломках искусственного спутника земли. Его коллега Адам Хурцевич считает, что на видеозаписи запечатлен сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D. В свою очередь, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин допустил, что речь идет об останках спутника или ракеты, поскольку "скорость полета маленькая, снижение медленное".* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230603/shar-1876013963.html
польша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1880041604_30:0:1915:1414_1920x0_80_0_0_d55a9f10dcc2258d85ea39e58d5f55c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, youtube
В мире, Польша, Россия, YouTube
В небе над Польшей заметили загадочный светящийся объект
В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект
ВАРШАВА, 23 июн — РИА Новости.
В небе над Польшей минувшей ночью заметили загадочный светящийся объект, видео с которым появилось на YouTube
.
На кадрах можно увидеть, что он оставлял за собой яркий след.
"Что это? Быстро летит. Летит с юга на север", — говорит голос за кадром.
Мнения пользователей относительно происхождения объекта разошлись. Астроном-любитель Кароль Войтицкий предположил, что речь идет об обломках искусственного спутника земли. Его коллега Адам Хурцевич считает, что на видеозаписи запечатлен сход с орбиты второй ступени китайской ракеты Chang Zheng 2D.
В свою очередь, старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени Штернберга МГУ имени Ломоносова Владимир Сурдин допустил, что речь идет об останках спутника или ракеты, поскольку "скорость полета маленькая, снижение медленное".
В Польше нашли "шпионский шар с востока", сообщили СМИ
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.