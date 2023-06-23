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В Москве задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 23.06.2023
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17:59 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/podzhog-1880069090.html
В Москве задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
В Москве задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов - РИА Новости, 23.06.2023
В Москве задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов
Двое подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве задержаны в столичном метро, возбуждено уголовное дело, которое могут переквалифицировать на статью о... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T17:59
2023-06-23T17:59
происшествия
россия
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве задержаны в столичном метро, возбуждено уголовное дело, которое могут переквалифицировать на статью о диверсии, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО. По данным пресс-службы, возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная - Павелецкая – Варшавская. Полицейские установили, что "имело место вмешательство посторонних лиц и совершен поджог". Дату происшествия в ведомстве не уточнили, но 19 июня в пресс-службе Московской железной дороги сообщили РИА Новости, что неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на перегоне Варшавская-Дербеневская Павелецкого направления. "(Правоохранители - ред.) установили личность двух подозреваемых в поджоге, их местонахождение и задержали на одной из станций столичного метро. Ими оказались граждане 1997 и 1995 года рождения. Со слов, задержанных, на преступление они пошли ради денежного вознаграждения", - говорится в релизе. Возбуждено уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (часть 1 статьи 267 УК РФ). Сейчас, тем не менее, "рассматривается вопрос о переквалификации совершенного деяния на статью 281 УК РФ (диверсия), санкции которой предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы", добавили в пресс-службе.
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происшествия, россия, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве задержали подозреваемых в поджоге релейных шкафов

Полиция задержала двух подозреваемых в поджоге релейных шкафов на юге Москвы

© РИА Новости / Валерий Шустов | Перейти в медиабанкЗдание Павелецкого вокзала на Павелецкой площади в Москве
Здание Павелецкого вокзала на Павелецкой площади в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Валерий Шустов
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Здание Павелецкого вокзала на Павелецкой площади в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Двое подозреваемых в поджоге релейных шкафов в Москве задержаны в столичном метро, возбуждено уголовное дело, которое могут переквалифицировать на статью о диверсии, сообщила пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЦФО.
По данным пресс-службы, возгорание трех релейных шкафов произошло в районе станций Москва-Товарная - Павелецкая – Варшавская. Полицейские установили, что "имело место вмешательство посторонних лиц и совершен поджог". Дату происшествия в ведомстве не уточнили, но 19 июня в пресс-службе Московской железной дороги сообщили РИА Новости, что неизвестные ночью подожгли три релейных шкафа на перегоне Варшавская-Дербеневская Павелецкого направления.
"(Правоохранители - ред.) установили личность двух подозреваемых в поджоге, их местонахождение и задержали на одной из станций столичного метро. Ими оказались граждане 1997 и 1995 года рождения. Со слов, задержанных, на преступление они пошли ради денежного вознаграждения", - говорится в релизе.
Возбуждено уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения (часть 1 статьи 267 УК РФ). Сейчас, тем не менее, "рассматривается вопрос о переквалификации совершенного деяния на статью 281 УК РФ (диверсия), санкции которой предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы", добавили в пресс-службе.
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