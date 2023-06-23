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В Москве на перегоне МЦК ночью подожгли железнодорожное оборудование
В Москве на перегоне МЦК ночью подожгли железнодорожное оборудование - РИА Новости, 23.06.2023
В Москве на перегоне МЦК ночью подожгли железнодорожное оборудование
Посторонние лица ночью подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:47
2023-06-23T11:47
2023-06-23T11:47
происшествия
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посторонние лица ночью подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло, сообщила компания. "Сегодня ночью на перегоне Ростокино-Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование", - говорится в сообщении МЖД. На место были вызваны сотрудники полиции. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда. "На движение поездов ситуация не повлияла", - отмечается в сообщении. МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения и просит сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, ржд
Происшествия, Москва, РЖД
В Москве на перегоне МЦК ночью подожгли железнодорожное оборудование
В Москве на перегоне Ростокино — Владыкино ночью подожгли железнодорожное оборудование
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посторонние лица ночью подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло, сообщила компания.
"Сегодня ночью на перегоне Ростокино-Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование", - говорится в сообщении МЖД.
На место были вызваны сотрудники полиции. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда. "На движение поездов ситуация не повлияла", - отмечается в сообщении.
МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения и просит сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.
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