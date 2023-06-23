https://ria.ru/20230623/podzhog-1879970260.html

В Москве на перегоне МЦК ночью подожгли железнодорожное оборудование

В Москве на перегоне МЦК ночью подожгли железнодорожное оборудование - РИА Новости, 23.06.2023

В Москве на перегоне МЦК ночью подожгли железнодорожное оборудование

Посторонние лица ночью подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:47

2023-06-23T11:47

2023-06-23T11:47

происшествия

москва

ржд

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Посторонние лица ночью подожгли железнодорожное оборудование на перегоне Ростокино-Владыкино Московской железной дороги (МЖД, филиал РЖД), на движение поездов это не повлияло, сообщила компания. "Сегодня ночью на перегоне Ростокино-Владыкино сотрудники охранного предприятия обнаружили посторонних лиц, которые подожгли железнодорожное оборудование", - говорится в сообщении МЖД. На место были вызваны сотрудники полиции. Возгорание было ликвидировано силами пожарного поезда. "На движение поездов ситуация не повлияла", - отмечается в сообщении. МЖД напоминает об уголовной ответственности граждан за подобные правонарушения и просит сообщать о подозрительных действиях или лицах на объектах железнодорожного транспорта в правоохранительные органы или на горячую линию ОАО "РЖД" 8 (800) 775-00-00.

https://ria.ru/20230525/shkaf-1874186660.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, ржд