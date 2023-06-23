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Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:04 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/plennyy-1879931562.html
Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку
Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку - РИА Новости, 23.06.2023
Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку
Украинский военнопленный Роман Новожилов рассказал, как вышел из дома в магазин за сигаретами и получил повестку, после чего был отправлен на полигон в Латвию... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:04
2023-06-23T10:04
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Новожилов рассказал, как вышел из дома в магазин за сигаретами и получил повестку, после чего был отправлен на полигон в Латвию. Видео предоставило Минобороны РФ. "Пошел в магазин, купил сигарет, вышел с магазина – дали повестку. Поехали домой со мной, я взял паспорт, увезли в военкомат", - рассказал Новожилов. По его словам, после принятия присяги он был отправлен на месяц в Латвию, где проходил подготовку на полигоне. "Нам давали препараты неадекватные. Они говорили, чтобы у вас адреналин был с русскими воевать. Я вообще думал, что это какие-то наркотики, наверное, какие-то наркотики и были, голова не соображала", - добавил пленный. Соотечественников он призвал не брать повестки и прятаться, где есть возможность. Сообщения о применении наркотиков украинскими войсками, как санкционированного командованием, так и нет, появлялись неоднократно. В конце января начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов. Один из украинских военнопленных, Вячеслав Симбирский, лично сообщал РИА Новости, что военный медик раздавал украинским бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными". В конце мая снайпер группировки ВС РФ "Юг" рассказывал агентству о странностях в поведении военных ВСУ: порой у них отсутствует инстинкт самосохранения, "были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел". По словам снайпера, на войне это ненормально, "так быть не должно".
https://ria.ru/20230622/voennoplennye-1879820836.html
https://ria.ru/20230622/podgotovka-1879732837.html
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вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку

Украинский пленный рассказал об употреблении военными ВСУ наркотиков перед боем

© AP Photo / LibkosУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Libkos
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Новожилов рассказал, как вышел из дома в магазин за сигаретами и получил повестку, после чего был отправлен на полигон в Латвию. Видео предоставило Минобороны РФ.
"Пошел в магазин, купил сигарет, вышел с магазина – дали повестку. Поехали домой со мной, я взял паспорт, увезли в военкомат", - рассказал Новожилов.
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По его словам, после принятия присяги он был отправлен на месяц в Латвию, где проходил подготовку на полигоне.
"Нам давали препараты неадекватные. Они говорили, чтобы у вас адреналин был с русскими воевать. Я вообще думал, что это какие-то наркотики, наверное, какие-то наркотики и были, голова не соображала", - добавил пленный.
Соотечественников он призвал не брать повестки и прятаться, где есть возможность.
Сообщения о применении наркотиков украинскими войсками, как санкционированного командованием, так и нет, появлялись неоднократно. В конце января начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов.
Один из украинских военнопленных, Вячеслав Симбирский, лично сообщал РИА Новости, что военный медик раздавал украинским бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными".
В конце мая снайпер группировки ВС РФ "Юг" рассказывал агентству о странностях в поведении военных ВСУ: порой у них отсутствует инстинкт самосохранения, "были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел". По словам снайпера, на войне это ненормально, "так быть не должно".
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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