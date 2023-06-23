https://ria.ru/20230623/plennyy-1879931562.html

Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку

Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку - РИА Новости, 23.06.2023

Украинский пленный рассказал, как вышел в магазин и получил повестку

Украинский военнопленный Роман Новожилов рассказал, как вышел из дома в магазин за сигаретами и получил повестку, после чего был отправлен на полигон в Латвию... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:04

2023-06-23T10:04

2023-06-23T10:04

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Украинский военнопленный Роман Новожилов рассказал, как вышел из дома в магазин за сигаретами и получил повестку, после чего был отправлен на полигон в Латвию. Видео предоставило Минобороны РФ. "Пошел в магазин, купил сигарет, вышел с магазина – дали повестку. Поехали домой со мной, я взял паспорт, увезли в военкомат", - рассказал Новожилов. По его словам, после принятия присяги он был отправлен на месяц в Латвию, где проходил подготовку на полигоне. "Нам давали препараты неадекватные. Они говорили, чтобы у вас адреналин был с русскими воевать. Я вообще думал, что это какие-то наркотики, наверное, какие-то наркотики и были, голова не соображала", - добавил пленный. Соотечественников он призвал не брать повестки и прятаться, где есть возможность. Сообщения о применении наркотиков украинскими войсками, как санкционированного командованием, так и нет, появлялись неоднократно. В конце января начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил о многочисленных фактах применения украинскими военными психостимуляторов и наркотических препаратов - метадона и амфетаминов. Один из украинских военнопленных, Вячеслав Симбирский, лично сообщал РИА Новости, что военный медик раздавал украинским бойцам перед боем амфетамин, объясняя это необходимостью сделать их "боеспособными". В конце мая снайпер группировки ВС РФ "Юг" рассказывал агентству о странностях в поведении военных ВСУ: порой у них отсутствует инстинкт самосохранения, "были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел". По словам снайпера, на войне это ненормально, "так быть не должно".

https://ria.ru/20230622/voennoplennye-1879820836.html

https://ria.ru/20230622/podgotovka-1879732837.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность