https://ria.ru/20230623/peregovory-1879895349.html

Патрушев обсудит вопросы безопасности в Казахстане

Патрушев обсудит вопросы безопасности в Казахстане - РИА Новости, 23.06.2023

Патрушев обсудит вопросы безопасности в Казахстане

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу посетит Казахстан, где примет участие в мероприятиях, на которых будет обсуждаться тематика... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T00:09

2023-06-23T00:09

2023-06-23T00:09

россия

центральная азия

афганистан

николай патрушев

нато

в мире

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в пятницу посетит Казахстан, где примет участие в мероприятиях, на которых будет обсуждаться тематика безопасности государств Центральной Азии и России, сообщила пресс-служба аппарата Совбеза РФ. "В Алма-Ате состоятся очередные российско-казахстанские консультации по вопросам безопасности", - говорится в сообщении. Там же в пятницу пройдет первая встреча секретарей советов безопасности стран Центральной Азии и России, где будут подробно обсуждаться вопросы обеспечения безопасности региона и РФ в современных условиях. Эта встреча состоится на фоне обострения международно-политической обстановки, когда коллективный Запад стремится любой ценой удержать свое глобальное доминирование и для этого провоцирует напряженность и конфликты в разных частях мира, в том числе в Центральной Азии. Николай Патрушев неоднократно указывал на риски и угрозы странам региона, инспирированные Вашингтоном, Лондоном и их союзниками. Навязываемое США партнерство в области информационной безопасности угрожает суверенитету государств, в том числе в Центральной Азии, и облегчает совершение в них попыток "цветных революций", говорил Патрушев. Подконтрольные Западу неправительственные организации, СМИ и соцсети пытались дестабилизировать обстановку в некоторых странах региона, отмечал он. Неотъемлемой темой в обсуждениях тематики безопасности в Центральной Азии является развитие ситуации в Афганистане. Эта страна остается крупным очагом напряженности, созданным западниками и создающим угрозы распространения нестабильности на все государства региона, говорил Патрушев. Причем нет никаких сомнений, что США, уйдя из Афганистана, продолжат свои геополитические эксперименты и в других регионах мира, в том числе и в Азиатско-Тихоокеанском регионе – через подконтрольные англосаксам блоки AUKUS и QUAD, отмечал секретарь Совбеза РФ. Ситуация в Афганистане после прихода к власти талибов* остается сложной и принимает характер затяжного кризиса, отмечал Патрушев. По его словам, из Афганистана исходят значительные вызовы и угрозы безопасности государствам Центральной Азии. Среди них секретарь СБ РФ выделял терроризм, незаконный оборот оружия и наркотиков, нелегальную миграцию, а также распространение экстремистской идеологии. США по-прежнему не оставляют попыток договориться со странами-соседями Афганистана о создании там якобы временной инфраструктуры для проведения антитеррористических операций, но в реальности Вашингтону это нужно для изучения потенциального театра военных действий, уточнения координат перспективных целей и корректировки цифровых карт для высокоточного оружия, говорил Патрушев. Это создает чрезвычайные риски для безопасности стран региона, указывал он. Возвращение под любыми предлогами объектов военной инфраструктуры США и НАТО в Афганистан и соседние страны категорически неприемлемо, подчеркивал секретарь Совбеза РФ. Патрушев также предупреждал о неприемлемости участия США в программах водопользования в Центральной Азии. По его словам, к этой краеугольной и весьма проблематичной для всех стран теме Вашингтон и других внерегиональных игроков допускать "категорически противопоказано". Патрушев регулярно встречается с коллегами из стран Центральной Азии. В частности, в ноябре прошлого года он в Москве провел переговоры с помощником президента – секретарем Совета безопасности Казахстана Гизатом Нурдаулетовым. Та встреча состоялась на полях проходившей в российской столице X ежегодной встречи секретарей советов безопасности СНГ. Был подписан план сотрудничества аппаратов советов безопасности России и Казахстана на 2023-2024 годы, предполагающий проведение межведомственных консультаций по широкому кругу тем, представляющих взаимный интерес.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20230622/vstrechi-1879820231.html

https://ria.ru/20230529/stolknoveniya-1874762238.html

https://ria.ru/20230525/otnosheniya-1873832604.html

россия

центральная азия

афганистан

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россия, центральная азия, афганистан, николай патрушев, нато, в мире