https://ria.ru/20230623/pentagon-1879971424.html
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.06.2023
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев
Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:52
2023-06-23T11:52
2023-06-23T11:57
николай патрушев
пентагон
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях."Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона", - сказал Патрушев."Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - добавил он.
https://ria.ru/20230413/virus-1865022513.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
николай патрушев, пентагон, сша, безопасность
Николай Патрушев, Пентагон, США, Безопасность
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев
Патрушев: биопрограммы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов