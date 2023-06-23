https://ria.ru/20230623/pentagon-1879971424.html

Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев

Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.06.2023

Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев

Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:52

2023-06-23T11:52

2023-06-23T11:57

николай патрушев

пентагон

сша

безопасность

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях."Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона", - сказал Патрушев."Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - добавил он.

https://ria.ru/20230413/virus-1865022513.html

сша

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

николай патрушев, пентагон, сша, безопасность