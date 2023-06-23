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Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.06.2023
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11:52 23.06.2023 (обновлено: 11:57 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/pentagon-1879971424.html
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев - РИА Новости, 23.06.2023
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев
Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:52
2023-06-23T11:57
николай патрушев
пентагон
сша
безопасность
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.Он выступил в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях."Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона", - сказал Патрушев."Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - добавил он.
https://ria.ru/20230413/virus-1865022513.html
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николай патрушев, пентагон, сша, безопасность
Николай Патрушев, Пентагон, США, Безопасность
Пентагон может создавать расово-ориентированные вирусы, заявил Патрушев

Патрушев: биопрограммы Пентагона нацелены на создание расово-ориентированных вирусов

© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Биологические программы Пентагона могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
Он выступил в пятницу в Алма-Ате на первой встрече секретарей Советов безопасности в формате "Центральная Азия и Россия". Обсуждалась безопасность Центральной Азии и РФ в современных условиях.
"Особое беспокойство вызывают курируемые Пентагоном биологические программы на территории региона", - сказал Патрушев.
"Опыт Украины показывает, что практически все они имеют двойное назначение и могут быть нацелены на создание опасных "расово-ориентированных" штаммов вирусов", - добавил он.
Роспотребнадзор - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
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Николай ПатрушевПентагонСШАБезопасность
 
 
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