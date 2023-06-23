В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской
Деколонизация.Украина: в Киеве снесли памятник советской разведчице Зое Космодемьянской
© Музей современной истории РоссииГерой Советского Союза Зоя Космодемьянская
© Музей современной истории России
Герой Советского Союза Зоя Космодемьянская. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина".
"В Киеве демонтирован памятник Зое Космодемьянской", — говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией пустого постамента.
Фото из группы движения "Деколонизация Украины" с места сноса памятника Зое Космодемьянской в Киеве
Фото из группы движения "Деколонизация Украины" с места сноса памятника Зое Космодемьянской в Киеве
По словам авторов канала, теперь пришло время и для сноса памятников Пушкину, Михаилу Булгакову, красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу, погибшему в бою осенью 1941 года.
Зоя Космодемьянская — партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. В ноябре 1941 года фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории, пытали и повесили.
Семнадцатилетняя Зоя стала одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма и первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, удостоенных этого звания в годы Великой Отечественной войны.
В Киеве бронзовая скульптура Зои Космодемьянской была установлена на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, поблизости от Центрального железнодорожного вокзала.
С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.