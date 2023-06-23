https://ria.ru/20230623/pamyatnik-1880029859.html

В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской

В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской - РИА Новости, 23.06.2023

В Киеве снесли памятник Зое Космодемьянской

В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:36

2023-06-23T15:36

2023-06-23T16:35

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россия

украина

зоя космодемьянская

михаил булгаков

александр пушкин

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. В Киеве снесли памятник Герою Советского Союза Зое Космодемьянской, сообщил украинский Telegram-канал "Деколонизация.Украина". "В Киеве демонтирован памятник Зое Космодемьянской", — говорится в публикации, которая проиллюстрирована фотографией пустого постамента. По словам авторов канала, теперь пришло время и для сноса памятников Пушкину, Михаилу Булгакову, красному командиру времен Гражданской войны Николаю Щорсу и Герою Советского Союза генералу Михаилу Кирпоносу, погибшему в бою осенью 1941 года. Зоя Космодемьянская — партизанка, красноармеец, разведчица диверсионной бригады Западного фронта. В ноябре 1941 года фашисты схватили ее в подмосковной деревне Петрищево при попытке поджога дома на оккупированной территории, пытали и повесили. Семнадцатилетняя Зоя стала одним из символов героизма советского народа в борьбе против нацизма и первой из 89 женщин — Героев Советского Союза, удостоенных этого звания в годы Великой Отечественной войны.В Киеве бронзовая скульптура Зои Космодемьянской была установлена на пересечении улиц Олеся Гончара и Богдана Хмельницкого, поблизости от Центрального железнодорожного вокзала. С 2015 года на Украине действует так называемый закон о декоммунизации. В соответствии с ним по всей стране снесли тысячи памятников, переименовали десятки городов и сел, носивших имена выдающихся деятелей советской эпохи. А в последнее время власти Украины активно борются не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20220421/pamyatnik-1784691271.html

https://ria.ru/20230614/pamyatniki-1878147036.html

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в мире, киев, россия, украина, зоя космодемьянская, михаил булгаков, александр пушкин