https://ria.ru/20230623/palets-1880083162.html

В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца

В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца - РИА Новости, 23.06.2023

В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца

Девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в селе в Чувашии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T19:20

2023-06-23T19:20

2023-06-23T19:20

происшествия

батыревский район

чувашская республика (чувашия)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49713/65/497136578_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_caddff4ad460b3631fb61b0fe411aab2.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в селе в Чувашии, сообщает прокуратура республики. Предварительного установлено, что днем 22 июня на детской площадке во дворе одного из домов по улице Кирова в селе Батырево мальчик 2014 года рождения, скатываясь с металлической горки, получил травматический отрыв фаланги мизинца правой руки. Отмечается, что это произошло из-за "отсутствия на горке нескольких болтов крепления, отчего между днищем и бортом спуска образовалась щель, в которую и попал палец ребенка". Прокуратура Батыревского района организовала проверку по факту несчастного случая на детской игровой площадке. "В настоящее время устанавливается собственник детской площадки и организация, осуществляющая ее содержание. По предварительной информации, детская игровая площадка приобреталась в 2021 году администрацией Батыревского сельского поселения", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит исполнение законодательства при эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования, а также осмотрит аналогичные детские площадке в селе.

https://ria.ru/20230506/ploschadka-1870245284.html

батыревский район

чувашская республика (чувашия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, батыревский район, чувашская республика (чувашия)