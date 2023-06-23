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В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца - РИА Новости, 23.06.2023
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19:20 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/palets-1880083162.html
В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца
В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца - РИА Новости, 23.06.2023
В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца
Девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в селе в Чувашии, сообщает прокуратура республики. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T19:20
2023-06-23T19:20
происшествия
батыревский район
чувашская республика (чувашия)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в селе в Чувашии, сообщает прокуратура республики. Предварительного установлено, что днем 22 июня на детской площадке во дворе одного из домов по улице Кирова в селе Батырево мальчик 2014 года рождения, скатываясь с металлической горки, получил травматический отрыв фаланги мизинца правой руки. Отмечается, что это произошло из-за "отсутствия на горке нескольких болтов крепления, отчего между днищем и бортом спуска образовалась щель, в которую и попал палец ребенка". Прокуратура Батыревского района организовала проверку по факту несчастного случая на детской игровой площадке. "В настоящее время устанавливается собственник детской площадки и организация, осуществляющая ее содержание. По предварительной информации, детская игровая площадка приобреталась в 2021 году администрацией Батыревского сельского поселения", - говорится в сообщении. Прокуратура проверит исполнение законодательства при эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования, а также осмотрит аналогичные детские площадке в селе.
https://ria.ru/20230506/ploschadka-1870245284.html
батыревский район
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, батыревский район, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Батыревский район, Чувашская Республика (Чувашия)
В Чувашии на металлической горке ребенку оторвало фалангу пальца

В Чувашии в селе Батырево на металлической горке ребенку оторвало фалангу правого мизинца

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкАвтомобиль прокуратуры России
Автомобиль прокуратуры России - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Автомобиль прокуратуры России. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 июн — РИА Новости. Девятилетнему мальчику оторвало часть пальца на металлической горке на детской площадке в селе в Чувашии, сообщает прокуратура республики.
Предварительного установлено, что днем 22 июня на детской площадке во дворе одного из домов по улице Кирова в селе Батырево мальчик 2014 года рождения, скатываясь с металлической горки, получил травматический отрыв фаланги мизинца правой руки. Отмечается, что это произошло из-за "отсутствия на горке нескольких болтов крепления, отчего между днищем и бортом спуска образовалась щель, в которую и попал палец ребенка".
Прокуратура Батыревского района организовала проверку по факту несчастного случая на детской игровой площадке. "В настоящее время устанавливается собственник детской площадки и организация, осуществляющая ее содержание. По предварительной информации, детская игровая площадка приобреталась в 2021 году администрацией Батыревского сельского поселения", - говорится в сообщении.
Прокуратура проверит исполнение законодательства при эксплуатации детского игрового и спортивного оборудования, а также осмотрит аналогичные детские площадке в селе.
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ПроисшествияБатыревский районЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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