https://ria.ru/20230623/otchayanie-1879897691.html

"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского

"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского - РИА Новости, 23.06.2023

"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского

Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T01:32

2023-06-23T01:32

2023-06-23T08:38

в мире

россия

украина

запорожская аэс

владимир зеленский

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС."Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план", — ответил Зеленскому один из комментаторов."Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира", — добавил другой."Думаю, пришло время уволить этого актера", — поддержал третий."Отчаянный шаг после неудачного контрнаступления, — заявил еще один пользователь."Зеленский шантажирует весь мир", — возмутился юзер."Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации. Зеленский — международный террорист", — заключили участники дискуссии.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова украинского президента очередной ложью со стороны киевских властей.

https://ria.ru/20230622/propaganda-1879868864.html

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Максим Горбачев

в мире, россия, украина, запорожская аэс, владимир зеленский