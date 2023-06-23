https://ria.ru/20230623/otchayanie-1879897691.html
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского - РИА Новости, 23.06.2023
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T01:32
2023-06-23T01:32
2023-06-23T08:38
в мире
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украина
запорожская аэс
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС."Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план", — ответил Зеленскому один из комментаторов."Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира", — добавил другой."Думаю, пришло время уволить этого актера", — поддержал третий."Отчаянный шаг после неудачного контрнаступления, — заявил еще один пользователь."Зеленский шантажирует весь мир", — возмутился юзер."Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации. Зеленский — международный террорист", — заключили участники дискуссии.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова украинского президента очередной ложью со стороны киевских властей.
https://ria.ru/20230622/propaganda-1879868864.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, запорожская аэс, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского
Пользователи Twitter обвинили Зеленского в шантаже после слов о Запорожской АЭС
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости.
Пользователи Twitter
раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС.
"Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план", — ответил Зеленскому один из комментаторов.
"Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира", — добавил другой.
"Думаю, пришло время уволить этого актера", — поддержал третий.
«
"Отчаянный шаг после неудачного контрнаступления, — заявил еще один пользователь.
"Зеленский шантажирует весь мир", — возмутился юзер.
В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью
"Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации. Зеленский — международный террорист", — заключили участники дискуссии.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия
якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Представитель Кремля Дмитрий Песков
назвал слова украинского президента очередной ложью со стороны киевских властей.
СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС