Рейтинг@Mail.ru
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 23.06.2023 (обновлено: 08:38 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/otchayanie-1879897691.html
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского - РИА Новости, 23.06.2023
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского
Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T01:32
2023-06-23T08:38
в мире
россия
украина
запорожская аэс
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a825902e361464d0571d674138fda9f6.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС."Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план", — ответил Зеленскому один из комментаторов."Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира", — добавил другой."Думаю, пришло время уволить этого актера", — поддержал третий."Отчаянный шаг после неудачного контрнаступления, — заявил еще один пользователь."Зеленский шантажирует весь мир", — возмутился юзер."Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации. Зеленский — международный террорист", — заключили участники дискуссии.Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова украинского президента очередной ложью со стороны киевских властей.
https://ria.ru/20230622/propaganda-1879868864.html
https://ria.ru/20230622/kiev-1879838979.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/02/1875839417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c365ab8e9b1496d796e1bfe78dfa0608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, запорожская аэс, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, Запорожская АЭС, Владимир Зеленский
"Мы не хотим умирать". В Сети ужаснулись отчаянной выходке Зеленского

Пользователи Twitter обвинили Зеленского в шантаже после слов о Запорожской АЭС

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Twitter раскритиковали слова Владимира Зеленского о "подготовке" российской стороной провокации на Запорожской АЭС.
"Вот как выглядит отчаяние. Сделай нам всем одолжение и подпиши мирный план", — ответил Зеленскому один из комментаторов.
"Мы не хотим умирать за тебя, коррумпированный лидер. Мы хотим мира", — добавил другой.
"Думаю, пришло время уволить этого актера", — поддержал третий.
«
"Отчаянный шаг после неудачного контрнаступления, — заявил еще один пользователь.
"Зеленский шантажирует весь мир", — возмутился юзер.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
В Запорожской области слова Зеленского о теракте на ЗАЭС назвали ложью
Вчера, 19:07
"Он угрожает миру радиоактивными осадками с ЗАЭС. Здесь не может быть другой интерпретации. Зеленский — международный террорист", — заключили участники дискуссии.
Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что Россия якобы хочет подорвать Запорожскую АЭС. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал слова украинского президента очередной ложью со стороны киевских властей.
Киев - РИА Новости, 1920, 22.06.2023
СМИ: в аптеках Киева начался ажиотаж после слов Зеленского о "подрыве" ЗАЭС
Вчера, 17:01
 
В миреРоссияУкраинаЗапорожская АЭСВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала