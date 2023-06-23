https://ria.ru/20230623/osveschenie-1879980521.html
Около 95% улиц в двух малых городах Ивановской области будут освещены
Около 95% улиц в двух малых городах Ивановской области будут освещены - РИА Новости, 23.06.2023
Около 95% улиц в двух малых городах Ивановской области будут освещены
До конца года в Кинешме и Шуе Ивановской области реализуют проект "Светлый город" и доведут количество улиц с освещением в обоих городах до 95%, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:24
2023-06-23T12:24
2023-06-23T12:24
ивановская область
станислав воскресенский
кинешма
шуя
россети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879979173_225:0:1968:980_1920x0_80_0_0_09099013fdb787997848bdfe7888c45a.jpg
ИВАНОВО, 23 июн – РИА Новости. До конца года в Кинешме и Шуе Ивановской области реализуют проект "Светлый город" и доведут количество улиц с освещением в обоих городах до 95%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Программа развития освещения в малых городах региона - результат договоренностей губернатора Станислава Воскресенского с руководством группы "Россети". Первым опытом совместной работы была организация уличного освещения в Иванове, в результате работ город стал одним из самых светлых в ЦФО, сейчас в областном центре освещено 1193 улицы из 1219, то есть 97% улиц", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в Шуе планируют заменить все устаревшие светильники на современные светодиодные - это чуть больше пяти тысяч светильников. Также построят освещение на тех улицах, на которых его нет: это порядка 86 улиц. В Кинешме установят почти 3,6 тысячи светильников. В результате будет освещено 387 улиц города.Воскресенский распорядился оперативно провести все необходимые работы, чтобы реализовать программу уже в этом году."В этом году мы начинаем освещение наших прекрасных малых городов – Шуи и Кинешмы. В нашем регионе, когда значительную часть времени темнеет рано, уличное освещение – это один из приоритетных вопросов, в том числе безопасности и комфорта жителей. Нужно, чтобы уже ближе к осени, когда начнет рано темнеть, на улицах жителей появился свет. Города должны стать светлыми", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.В дальнейших планах – подготовка аналогичных программ для всех малых городов Ивановской области, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20230615/dorogi-1878252787.html
кинешма
шуя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879979173_401:0:1888:1115_1920x0_80_0_0_23c13e22752a6a37df0b4de381d4553b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав воскресенский, кинешма, шуя, россети
Ивановская область, Станислав Воскресенский, Кинешма, Шуя, Россети
ИВАНОВО, 23 июн – РИА Новости. До конца года в Кинешме и Шуе Ивановской области реализуют проект "Светлый город" и доведут количество улиц с освещением в обоих городах до 95%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства.
"Программа развития освещения в малых городах региона - результат договоренностей губернатора Станислава Воскресенского
с руководством группы "Россети
". Первым опытом совместной работы была организация уличного освещения в Иванове, в результате работ город стал одним из самых светлых в ЦФО, сейчас в областном центре освещено 1193 улицы из 1219, то есть 97% улиц", - сказал собеседник агентства.
В Ивановской области в 2023 году отремонтируют более 250 км дорог
Он добавил, что в Шуе планируют заменить все устаревшие светильники на современные светодиодные - это чуть больше пяти тысяч светильников. Также построят освещение на тех улицах, на которых его нет: это порядка 86 улиц. В Кинешме установят почти 3,6 тысячи светильников. В результате будет освещено 387 улиц города.
Воскресенский распорядился оперативно провести все необходимые работы, чтобы реализовать программу уже в этом году.
"В этом году мы начинаем освещение наших прекрасных малых городов – Шуи и Кинешмы. В нашем регионе, когда значительную часть времени темнеет рано, уличное освещение – это один из приоритетных вопросов, в том числе безопасности и комфорта жителей. Нужно, чтобы уже ближе к осени, когда начнет рано темнеть, на улицах жителей появился свет. Города должны стать светлыми", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.
В дальнейших планах – подготовка аналогичных программ для всех малых городов Ивановской области, добавили в ведомстве.