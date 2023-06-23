https://ria.ru/20230623/osveschenie-1879980521.html

Около 95% улиц в двух малых городах Ивановской области будут освещены

Около 95% улиц в двух малых городах Ивановской области будут освещены - РИА Новости, 23.06.2023

Около 95% улиц в двух малых городах Ивановской области будут освещены

До конца года в Кинешме и Шуе Ивановской области реализуют проект "Светлый город" и доведут количество улиц с освещением в обоих городах до 95%, сообщил РИА... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:24

2023-06-23T12:24

2023-06-23T12:24

ивановская область

станислав воскресенский

кинешма

шуя

россети

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ИВАНОВО, 23 июн – РИА Новости. До конца года в Кинешме и Шуе Ивановской области реализуют проект "Светлый город" и доведут количество улиц с освещением в обоих городах до 95%, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы регионального правительства."Программа развития освещения в малых городах региона - результат договоренностей губернатора Станислава Воскресенского с руководством группы "Россети". Первым опытом совместной работы была организация уличного освещения в Иванове, в результате работ город стал одним из самых светлых в ЦФО, сейчас в областном центре освещено 1193 улицы из 1219, то есть 97% улиц", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что в Шуе планируют заменить все устаревшие светильники на современные светодиодные - это чуть больше пяти тысяч светильников. Также построят освещение на тех улицах, на которых его нет: это порядка 86 улиц. В Кинешме установят почти 3,6 тысячи светильников. В результате будет освещено 387 улиц города.Воскресенский распорядился оперативно провести все необходимые работы, чтобы реализовать программу уже в этом году."В этом году мы начинаем освещение наших прекрасных малых городов – Шуи и Кинешмы. В нашем регионе, когда значительную часть времени темнеет рано, уличное освещение – это один из приоритетных вопросов, в том числе безопасности и комфорта жителей. Нужно, чтобы уже ближе к осени, когда начнет рано темнеть, на улицах жителей появился свет. Города должны стать светлыми", - процитировали в пресс-службе Воскресенского.В дальнейших планах – подготовка аналогичных программ для всех малых городов Ивановской области, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20230615/dorogi-1878252787.html

кинешма

шуя

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

станислав воскресенский, кинешма, шуя, россети