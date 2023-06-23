https://ria.ru/20230623/opros-1879929651.html

ФОМ: большинство россиян положительно оценили работу Путина на посту

ФОМ: большинство россиян положительно оценили работу Путина на посту - РИА Новости, 23.06.2023

ФОМ: большинство россиян положительно оценили работу Путина на посту

Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 79%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:54

2023-06-23T09:54

2023-06-23T09:54

россия

общество

владимир путин

фонд "общественное мнение"

фомнибус

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Большинство россиян (78%) доверяют президенту России Владимиру Путину, положительно его работу оценивают 79%, следует из результатов опроса Фонда "Общественное мнение". На вопрос, хорошо или плохо работает на своем посту Путин, 79% россиян ответили, что хорошо, около 10% считают, что плохо, 11% затруднились с ответом. Доверяют главе государства 78% россиян, 14% скорее не доверяют, 9% затруднились с ответом. Репрезентативный еженедельный опрос населения "ФОМнибус" проводился среди граждан от 18 лет 16-18 июня 2023 года. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Выборка состояла из 1,5 тысячи респондентов из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах РФ. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20230622/data-1879698285.html

россия

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, владимир путин, фонд "общественное мнение", фомнибус