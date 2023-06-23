Рейтинг@Mail.ru
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:44 23.06.2023 (обновлено: 13:45 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/omsk-1879998982.html
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера - РИА Новости, 23.06.2023
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера
Омского школьника убило током от домашнего компьютера, когда он пытался самостоятельно провести ремонт, сообщает в пятницу в Telegram-канале областное... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:44
2023-06-23T13:45
происшествия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879998069_0:295:720:700_1920x0_80_0_0_7ce8c7ace22dac28b4bf321fe2004f17.jpg
ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Омского школьника убило током от домашнего компьютера, когда он пытался самостоятельно провести ремонт, сообщает в пятницу в Telegram-канале областное управление СК РФ. Несчастный случай произошел в четверг на улице Батумской в Омске. Мать услышала шум, а когда зашла в комнату, обнаружила 16-летнего сына мертвым - его убило разрядом тока. "По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током", - рассказали в пресс-службе. Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, ранее мальчик как отдавал компьютер в ремонт, так и самостоятельно менял в ПК различные детали. Школьник хотел снова произвести настройку компьютера, вскрыл системный блок и получил удар током. Приехавшая "скорая" ничего сделать не смогла. Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".​
https://ria.ru/20230502/provod-1869188770.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879998069_0:227:720:767_1920x0_80_0_0_cc2b0c73027efd4493756e9ba0c29e86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера

В Омске 16-летнего мальчика убило разрядом тока во время ремонта домашнего компьютера

© Фото : СУСК РФ по Омской области16-летнего подростка в Омске убило током во время ремонта компьютера
16-летнего подростка в Омске убило током во время ремонта компьютера - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : СУСК РФ по Омской области
16-летнего подростка в Омске убило током во время ремонта компьютера
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Омского школьника убило током от домашнего компьютера, когда он пытался самостоятельно провести ремонт, сообщает в пятницу в Telegram-канале областное управление СК РФ.
Несчастный случай произошел в четверг на улице Батумской в Омске. Мать услышала шум, а когда зашла в комнату, обнаружила 16-летнего сына мертвым - его убило разрядом тока.
«
"По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током", - рассказали в пресс-службе.
Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, ранее мальчик как отдавал компьютер в ремонт, так и самостоятельно менял в ПК различные детали. Школьник хотел снова произвести настройку компьютера, вскрыл системный блок и получил удар током.
Приехавшая "скорая" ничего сделать не смогла. Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".​
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.05.2023
В Нижегородской области ребенка убило током от провода на улице
2 мая, 15:54
 
ПроисшествияОмскСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала