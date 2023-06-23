https://ria.ru/20230623/omsk-1879998982.html
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера - РИА Новости, 23.06.2023
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера
Омского школьника убило током от домашнего компьютера, когда он пытался самостоятельно провести ремонт, сообщает в пятницу в Telegram-канале областное... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:44
2023-06-23T13:44
2023-06-23T13:45
происшествия
омск
следственный комитет россии (ск рф)
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ОМСК, 23 июн - РИА Новости. Омского школьника убило током от домашнего компьютера, когда он пытался самостоятельно провести ремонт, сообщает в пятницу в Telegram-канале областное управление СК РФ. Несчастный случай произошел в четверг на улице Батумской в Омске. Мать услышала шум, а когда зашла в комнату, обнаружила 16-летнего сына мертвым - его убило разрядом тока. "По версии следствия, ребенок пытался самостоятельно провести ремонт компьютера, не отключив его от источника питания, в результате короткого замыкания произошел смертельный удар током", - рассказали в пресс-службе. Как рассказали РИА Новости источники в силовых структурах, ранее мальчик как отдавал компьютер в ремонт, так и самостоятельно менял в ПК различные детали. Школьник хотел снова произвести настройку компьютера, вскрыл системный блок и получил удар током. Приехавшая "скорая" ничего сделать не смогла. Для расследования случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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происшествия, омск, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Омск, Следственный комитет России (СК РФ)
Омского школьника убило током во время ремонта компьютера
В Омске 16-летнего мальчика убило разрядом тока во время ремонта домашнего компьютера