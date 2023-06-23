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Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Донецк - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T23:45

2023-06-23T23:45

2023-06-23T23:45

специальная военная операция на украине

горловка

донецк

ясиноватая

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, Ясиноватую и Донецк, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра и 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 20.35 (совпадает с мск) – населенный пункт Уманское – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров... 21.35 - населенный пункт Ласточкино - населенный пункт Ясиноватая: выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров...23.10 - населенный пункт Максимильяновка - город Донецк (Петровский и Кировский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Также ведомство сообщило, что в 20.05 мск украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 152 миллиметра по Горловке. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в городе находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

горловка

донецк

ясиноватая

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горловка, донецк, ясиноватая, стирол, происшествия