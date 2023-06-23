https://ria.ru/20230623/obstrel-1880078443.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:46

2023-06-23T18:46

2023-06-23T18:46

специальная военная операция на украине

донецк

сцкк

кировский район

донецкая народная республика

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 14.05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров; 17.05 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров; 18.10 – населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский район): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в телеграм-канале. Кировский район расположен на юго-западе Донецка. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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донецк, сцкк, кировский район, донецкая народная республика, происшествия