https://ria.ru/20230623/obstrel-1880033174.html
При ракетном обстреле Геническа погибли два человека
При ракетном обстреле Геническа погибли два человека - РИА Новости, 23.06.2023
При ракетном обстреле Геническа погибли два человека
Как минимум два человека погибли после ракетного удара по жилому сектору в центре Геническа Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:49
2023-06-23T15:49
2023-06-23T17:34
специальная военная операция на украине
геническ
происшествия
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владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн — РИА Новости. Как минимум два человека погибли после ракетного удара по жилому сектору в центре Геническа Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.Одноэтажный жилой дом получил значительные разрушения. На месте ЧП уже обнаружили тела двух погибших жителей. Работают представители экстренных служб.Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, удар по Геническу и Скадовску нанесен четырьмя ракетами Storm Shadow.На этой неделе также под обстрелами были населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка, Подстепное, Казачьи Лагеря — по ним выпущены 38 снарядов.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.
https://ria.ru/20230622/provokatsiya-1879705675.html
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Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа
Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа
2023-06-23T15:49
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геническ, происшествия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Происшествия, Херсонская область , Днепр (город), Владимир Сальдо
При ракетном обстреле Геническа погибли два человека
При ракетном обстреле жилого сектора Геническа погибли два человека