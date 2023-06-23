https://ria.ru/20230623/obstrel-1880033174.html

При ракетном обстреле Геническа погибли два человека

При ракетном обстреле Геническа погибли два человека - РИА Новости, 23.06.2023

При ракетном обстреле Геническа погибли два человека

Как минимум два человека погибли после ракетного удара по жилому сектору в центре Геническа Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:49

2023-06-23T15:49

2023-06-23T17:34

специальная военная операция на украине

геническ

происшествия

херсонская область

днепр (город)

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн — РИА Новости. Как минимум два человека погибли после ракетного удара по жилому сектору в центре Геническа Херсонской области, передает корреспондент РИА Новости.Одноэтажный жилой дом получил значительные разрушения. На месте ЧП уже обнаружили тела двух погибших жителей. Работают представители экстренных служб.Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, удар по Геническу и Скадовску нанесен четырьмя ракетами Storm Shadow.На этой неделе также под обстрелами были населенные пункты левобережья Днепряны, Корсунка, Старая Збурьевка, Подстепное, Казачьи Лагеря — по ним выпущены 38 снарядов.Херсонская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Сейчас российские военные контролируют 75% территории Херсонской области, а часть территорий на правом берегу Днепра, включая Херсон, управляется Киевом.

https://ria.ru/20230622/provokatsiya-1879705675.html

геническ

херсонская область

днепр (город)

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Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа Кадры с места ракетного удара по жилому сектору Геническа 2023-06-23T15:49 true PT0M08S

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геническ, происшествия, херсонская область , днепр (город), владимир сальдо