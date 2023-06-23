https://ria.ru/20230623/obstrel-1880020186.html
Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow
Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 23.06.2023
Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow
Украинские военные обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:02
2023-06-23T15:02
2023-06-23T15:38
специальная военная операция на украине
геническ
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - сказал Сальдо.По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия.
https://ria.ru/20230622/udary-1879779274.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow
Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск ракетами Storm Shadow