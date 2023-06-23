https://ria.ru/20230623/obstrel-1880020186.html

Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow

Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 23.06.2023

Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow

Украинские военные обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:02

2023-06-23T15:02

2023-06-23T15:38

специальная военная операция на украине

геническ

вооруженные силы украины

происшествия

херсонская область

владимир сальдо

россия

украина

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - сказал Сальдо.По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия.

https://ria.ru/20230622/udary-1879779274.html

геническ

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украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

геническ, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр