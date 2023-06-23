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Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 23.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:02 23.06.2023 (обновлено: 15:38 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/obstrel-1880020186.html
Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow
Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow - РИА Новости, 23.06.2023
Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow
Украинские военные обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:02
2023-06-23T15:38
специальная военная операция на украине
геническ
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
россия
украина
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо."Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - сказал Сальдо.По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия.
https://ria.ru/20230622/udary-1879779274.html
геническ
херсонская область
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геническ, вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Геническ, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо предположил, что ВСУ обстреляли Геническ ракетами Storm Shadow

Сальдо допустил, что ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск ракетами Storm Shadow

CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon / Геническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
CC BY-SA 4.0 / Oleksandr Malyon /
Геническ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 23 июн — РИА Новости. Украинские военные обстреляли города Геническ и Скадовск, выпустив, предположительно, четыре ракеты Storm Shadow, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
"Около двух часов дня украинские неонацисты нанесли удар по жилой инфраструктуре Геническа и Скадовска. Предположительно, выпущено четыре английские ракеты Storm Shadow", - сказал Сальдо.
По его словам, информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Спасатели и медики выехали на места происшествия.
Повреждения моста на административной границе между Херсонской областью и Крымом после обстрела со стороны ВСУ
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22 июня, 12:48
 
Специальная военная операция на УкраинеГеническВооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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