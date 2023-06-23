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Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/obstrel-1879946010.html
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку
Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, Горловку и поселки Красный Партизан и Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 23 снаряда калибром 155 и 152... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:37
2023-06-23T10:37
специальная военная операция на украине
горловка
донецк
донецкая народная республика
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, Горловку и поселки Красный Партизан и Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 23 снаряда калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в 9.00 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра, а в 8.15 и 8.30 - 13 снарядов а общей сложности по поселкам Красный Партизан и Пантелеймоновка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230622/krym-1879712408.html
https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html
горловка
донецк
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горловка, донецк, донецкая народная республика, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, НАТО, Происшествия
Украинские войска обстреляли из артиллерии Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Донецк, Горловку и поселки Красный Партизан и Пантелеймоновка

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
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Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн - РИА Новости. Украинские войска в пятницу утром обстреляли Донецк, Горловку и поселки Красный Партизан и Пантелеймоновка в ДНР, выпустив 23 снаряда калибром 155 и 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:25 (совпадает с мск) – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что в 9.00 по Центрально-Городскому району Горловки было выпущено пять снарядов калибра 152 миллиметра, а в 8.15 и 8.30 - 13 снарядов а общей сложности по поселкам Красный Партизан и Пантелеймоновка.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Пантелеймоновка находится к северо-востоку от Донецка, примерно на полпути от административного центра ДНР до Горловки.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаНАТОПроисшествия
 
 
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