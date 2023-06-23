https://ria.ru/20230623/obstrel-1879938654.html

Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке

Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке - РИА Новости, 23.06.2023

Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке

Высоковольтная линия электропередачи перебита в горловском поселке Широкая Балка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:21

2023-06-23T10:21

2023-06-23T10:21

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

происшествия

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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Высоковольтная линия электропередачи перебита в горловском поселке Широкая Балка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины перебита высоковольтная линия", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия