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Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:21 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/obstrel-1879938654.html
Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке
Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке - РИА Новости, 23.06.2023
Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке
Высоковольтная линия электропередачи перебита в горловском поселке Широкая Балка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:21
2023-06-23T10:21
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
происшествия
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Высоковольтная линия электропередачи перебита в горловском поселке Широкая Балка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале. "В результате обстрела поселка Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины перебита высоковольтная линия", - написал Приходько. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230623/kakhovka-1879935896.html
горловка
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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Происшествия
Украинские войска перебили ЛЭП в Горловке

Мэр Приходько: высоковольтная линия электропередачи перебита в Горловке из-за обстрела ВСУ

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Линии электропередач. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 23 июн – РИА Новости. Высоковольтная линия электропередачи перебита в горловском поселке Широкая Балка в ДНР в результате обстрела украинскими войсками, сообщил в пятницу мэр Горловки Иван Приходько в Telegram-канале.
«
"В результате обстрела поселка Широкая Балка (Центрально-Городской район Горловки) со стороны вооруженных формирований Украины перебита высоковольтная линия", - написал Приходько.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоПроисшествия
 
 
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