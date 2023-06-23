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Россия переходит к национальной системе оценке качества образования - РИА Новости, 23.06.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
20:13 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880089352.html
Россия переходит к национальной системе оценке качества образования
Россия переходит к национальной системе оценке качества образования - РИА Новости, 23.06.2023
Россия переходит к национальной системе оценке качества образования
Россия занимает первое место в мире по качеству образования в начальной школе и входит в число лидеров по качеству естественно-научного образования, заявил в... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:13
2023-06-23T20:13
год педагога и наставника
сн_образование
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по качеству образования в начальной школе и входит в число лидеров по качеству естественно-научного образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "У нас по результатам тех исследований, в которых мы участвовали, Российская Федерация занимает первое место по качеству начальной школы, мы входим в число лидеров по качеству естественно-научного образования", - сказал Кравцов. Кравцов подчеркнул, что сейчас Россия переходит к национальной системе оценке качества образования. "Потому что система оценки, она тоже ориентирует и учителей, и программы, подстраивая под себя… Система образования - очень чувствительная сфера, и хочу сказать, что я здесь достаточно консервативен", - заключил министр.
РИА Новости
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сн_образование, сергей кравцов, общество
Год педагога и наставника, СН_Образование, Сергей Кравцов, Общество

Россия переходит к национальной системе оценке качества образования

© Фото : РИА НовостиМинистр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости
Министр просвещения России Сергей Кравцов во время интервью РИА Новости - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : РИА Новости
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по качеству образования в начальной школе и входит в число лидеров по качеству естественно-научного образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"У нас по результатам тех исследований, в которых мы участвовали, Российская Федерация занимает первое место по качеству начальной школы, мы входим в число лидеров по качеству естественно-научного образования", - сказал Кравцов.
Кравцов подчеркнул, что сейчас Россия переходит к национальной системе оценке качества образования.
"Потому что система оценки, она тоже ориентирует и учителей, и программы, подстраивая под себя… Система образования - очень чувствительная сфера, и хочу сказать, что я здесь достаточно консервативен", - заключил министр.
 
Год педагога и наставникаСН_ОбразованиеСергей КравцовОбщество
 
 
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