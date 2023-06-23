https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880089352.html

Россия переходит к национальной системе оценке качества образования

Россия переходит к национальной системе оценке качества образования - РИА Новости, 23.06.2023

Россия переходит к национальной системе оценке качества образования

Россия занимает первое место в мире по качеству образования в начальной школе и входит в число лидеров по качеству естественно-научного образования, заявил в... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:13

2023-06-23T20:13

2023-06-23T20:13

год педагога и наставника

сн_образование

сергей кравцов

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879918002_18:0:822:452_1920x0_80_0_0_b3ea66089a459bbfd2f8af325d5d3989.png

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия занимает первое место в мире по качеству образования в начальной школе и входит в число лидеров по качеству естественно-научного образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "У нас по результатам тех исследований, в которых мы участвовали, Российская Федерация занимает первое место по качеству начальной школы, мы входим в число лидеров по качеству естественно-научного образования", - сказал Кравцов. Кравцов подчеркнул, что сейчас Россия переходит к национальной системе оценке качества образования. "Потому что система оценки, она тоже ориентирует и учителей, и программы, подстраивая под себя… Система образования - очень чувствительная сфера, и хочу сказать, что я здесь достаточно консервативен", - заключил министр.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, сергей кравцов, общество