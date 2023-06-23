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Кравцов: в основе системы образования лежат традиционные ценности
Кравцов: в основе системы образования лежат традиционные ценности - РИА Новости, 23.06.2023
Кравцов: в основе системы образования лежат традиционные ценности
Традиционные ценности лежат в основе суверенной системы образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:07
2023-06-23T20:07
2023-06-23T20:07
год педагога и наставника
сн_образование
сергей кравцов
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Традиционные ценности лежат в основе суверенной системы образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "В основе суверенной системы образования лежат прежде всего традиционные ценности. Тот указ президента, который был подписан в ноябре прошлого года, "О защите традиционных ценностей", - сказал Кравцов. Министр добавил, что в основе такой системы образования лежит единое образовательное пространство, статус учителей и педагогов. "Не случайно этот год президентом объявлен Годом педагога и наставника. Мы отказались от понятия "образовательная услуга". Если родители относятся к системе образования как к услуге, вот отсюда, к сожалению, те результаты, которые мы видели, которые так обсуждаются нашим обществом", - подчеркнул Кравцов. Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был опубликован 9 ноября 2022 года. В документе сказано, что Россия рассматривает традиционные ценности как "основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала". К традиционным ценностям авторы документа отнесли жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России.
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сн_образование, сергей кравцов
Год педагога и наставника, СН_Образование, Сергей Кравцов
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Традиционные ценности лежат в основе суверенной системы образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
"В основе суверенной системы образования лежат прежде всего традиционные ценности. Тот указ президента, который был подписан в ноябре прошлого года, "О защите традиционных ценностей", - сказал Кравцов.
Министр добавил, что в основе такой системы образования лежит единое образовательное пространство, статус учителей и педагогов.
"Не случайно этот год президентом объявлен Годом педагога и наставника. Мы отказались от понятия "образовательная услуга". Если родители относятся к системе образования как к услуге, вот отсюда, к сожалению, те результаты, которые мы видели, которые так обсуждаются нашим обществом", - подчеркнул Кравцов.
Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был опубликован 9 ноября 2022 года. В документе сказано, что Россия рассматривает традиционные ценности как "основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала".
К традиционным ценностям авторы документа отнесли жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России.