https://ria.ru/20230623/obrazovanie-1880088534.html

Кравцов: в основе системы образования лежат традиционные ценности

Кравцов: в основе системы образования лежат традиционные ценности - РИА Новости, 23.06.2023

Кравцов: в основе системы образования лежат традиционные ценности

Традиционные ценности лежат в основе суверенной системы образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T20:07

2023-06-23T20:07

2023-06-23T20:07

год педагога и наставника

сн_образование

сергей кравцов

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Традиционные ценности лежат в основе суверенной системы образования, заявил в интервью РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов. "В основе суверенной системы образования лежат прежде всего традиционные ценности. Тот указ президента, который был подписан в ноябре прошлого года, "О защите традиционных ценностей", - сказал Кравцов. Министр добавил, что в основе такой системы образования лежит единое образовательное пространство, статус учителей и педагогов. "Не случайно этот год президентом объявлен Годом педагога и наставника. Мы отказались от понятия "образовательная услуга". Если родители относятся к системе образования как к услуге, вот отсюда, к сожалению, те результаты, которые мы видели, которые так обсуждаются нашим обществом", - подчеркнул Кравцов. Указ президента России Владимира Путина "Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" был опубликован 9 ноября 2022 года. В документе сказано, что Россия рассматривает традиционные ценности как "основу российского общества, позволяющую защищать и укреплять суверенитет России, обеспечивать единство нашей многонациональной и многоконфессиональной страны, осуществлять сбережение народа России и развитие человеческого потенциала". К традиционным ценностям авторы документа отнесли жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкую семью, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческую память и преемственность поколений, а также единство народов России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сн_образование, сергей кравцов