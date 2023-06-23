https://ria.ru/20230623/obama-1879993205.html

В Кремле прокомментировали слова Обамы о жителях Крыма

В Кремле прокомментировали слова Обамы о жителях Крыма - РИА Новости, 23.06.2023

В Кремле прокомментировали слова Обамы о жителях Крыма

Заявление бывшего президента США Барака Обамы о жителях Крыма содержит рациональные зерна, Кремль видит, что такие суждения все-таки пробиваются время от... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:16

2023-06-23T13:16

2023-06-23T13:20

сша

республика крым

дмитрий песков

барак обама

украина

оон

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Заявление бывшего президента США Барака Обамы о жителях Крыма содержит рациональные зерна, Кремль видит, что такие суждения все-таки пробиваются время от времени в США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия"."Мы видим, что время от времени такие рациональные какие-то суждения все-таки пробиваются", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают такое заявление Обамы.Он отметил, что в этом заявлении содержатся "рациональные зерна". "Действительно, оно так и есть. Там, действительно, была, скажем так, достаточно большая фракция политиков, которые, действительно, поддерживали идею развития добрых отношений с Россией, которые выступали против насаждения русофобии", - объяснил Песков.Он добавил, что не просто многие жители Крыма хотели присоединения к РФ, а почти все. "Не определенная часть населения Крыма, а практически все население Крыма хотело стать частью Российской Федерации", - заявил Песков.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 2014 года 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20230620/krym-1879349070.html

https://ria.ru/20230618/krym-1878965236.html

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сша, республика крым, дмитрий песков, барак обама, украина, оон