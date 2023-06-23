https://ria.ru/20230623/niger-1880000481.html

Из гимна Нигера исключили строки о благодарности французским колонизаторам

Из гимна Нигера исключили строки о благодарности французским колонизаторам - РИА Новости, 23.06.2023

Из гимна Нигера исключили строки о благодарности французским колонизаторам

Парламент Нигера принял закон о внесении изменений в текст государственного гимна, исключив из него строки о благодарности Франции, сообщило информационное... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:50

2023-06-23T13:50

2023-06-23T14:22

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ТУНИС, 23 июн — РИА Новости. Парламент Нигера принял закон о внесении изменений в текст государственного гимна, исключив из него строки о благодарности Франции, сообщило информационное агентство страны. "Парламентарии приняли закон, вносящий поправки в статью первую конституции о включении нового текста гимна "Честь нации", — говорится в публикации.Уточняется, что из версии, написанной французским композитором Морисом Альбером Тирье в 1961 году, удалили строки: "Давайте гордиться и благодарить за нашу свободу" и "Давайте избегать напрасных ссор". Эти фразы, по мнению властей в Ниамее, однозначно имеют отношение к бывшим французским колонизаторам.В 2019 году предыдущий президент республики Махамат Иссуфу объявил о планах правительства изменить государственный гимн. В стране создали специальную комиссию во главе с премьер-министром, которая должна была изменить текст в соответствии с духом и положением современного Нигера.

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

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Екатерина Зайцева

в мире, нигер, франция, ниамей