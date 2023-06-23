https://ria.ru/20230623/niger-1880000481.html
Из гимна Нигера исключили строки о благодарности французским колонизаторам
Из гимна Нигера исключили строки о благодарности французским колонизаторам - РИА Новости, 23.06.2023
Из гимна Нигера исключили строки о благодарности французским колонизаторам
Парламент Нигера принял закон о внесении изменений в текст государственного гимна, исключив из него строки о благодарности Франции, сообщило информационное... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:50
2023-06-23T13:50
2023-06-23T14:22
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ТУНИС, 23 июн — РИА Новости. Парламент Нигера принял закон о внесении изменений в текст государственного гимна, исключив из него строки о благодарности Франции, сообщило информационное агентство страны. "Парламентарии приняли закон, вносящий поправки в статью первую конституции о включении нового текста гимна "Честь нации", — говорится в публикации.Уточняется, что из версии, написанной французским композитором Морисом Альбером Тирье в 1961 году, удалили строки: "Давайте гордиться и благодарить за нашу свободу" и "Давайте избегать напрасных ссор". Эти фразы, по мнению властей в Ниамее, однозначно имеют отношение к бывшим французским колонизаторам.В 2019 году предыдущий президент республики Махамат Иссуфу объявил о планах правительства изменить государственный гимн. В стране создали специальную комиссию во главе с премьер-министром, которая должна была изменить текст в соответствии с духом и положением современного Нигера.
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, франция, ниамей
В мире, Нигер, Франция, Ниамей
Из гимна Нигера исключили строки о благодарности французским колонизаторам
Парламент Нигера принял закон об изменении гимна, вырезав строки о благодарности Франции
ТУНИС, 23 июн — РИА Новости. Парламент Нигера принял закон о внесении изменений в текст государственного гимна, исключив из него строки о благодарности Франции, сообщило информационное агентство страны.
"Парламентарии приняли закон, вносящий поправки в статью первую конституции о включении нового текста гимна "Честь нации", — говорится в публикации.
Уточняется, что из версии, написанной французским композитором Морисом Альбером Тирье в 1961 году, удалили строки: "Давайте гордиться и благодарить за нашу свободу" и "Давайте избегать напрасных ссор". Эти фразы, по мнению властей в Ниамее, однозначно имеют отношение к бывшим французским колонизаторам.
В 2019 году предыдущий президент республики Махамат Иссуфу объявил о планах правительства изменить государственный гимн. В стране создали специальную комиссию во главе с премьер-министром, которая должна была изменить текст в соответствии с духом и положением современного Нигера.
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