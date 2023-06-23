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США выразили надежду на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

США выразили надежду на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть - РИА Новости, 23.06.2023

США выразили надежду на поддержку Индией потолка цен на российскую нефть

США не против закупок Индией нефти в России и надеются, что та продолжит пользоваться выгодами согласованного Западом "ценового потолка", заявил координатор... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:52

2023-06-23T21:52

2023-06-23T21:52

экономика

индия

россия

сша

цены на нефть

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 23 июн – РИА Новости. США не против закупок Индией нефти в России и надеются, что та продолжит пользоваться выгодами согласованного Западом "ценового потолка", заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Индия должна сама принимать суверенные решения по поводу закупок нефти. Надеемся, что мы продолжим видеть, что они закупают российскую нефть по цене "потолка" или ниже ее, как они это делали", - сказал он на брифинге Белого дома. США вместе с союзниками согласовали ценовой потолок в 60 долларов за баррель, соблюдение которого освобождает российскую нефть от западных санкций при поставках морским путем.

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экономика, индия, россия, сша, цены на нефть, джон кирби