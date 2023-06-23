https://ria.ru/20230623/naryshkin-1879951700.html

Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года

Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года - РИА Новости, 23.06.2023

Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года

Россия располагала данными о том, что Киев к 2022 году подготовил силы, чтобы "задушить Донбасс", и во избежание этого Россия была вынуждена начать специальную... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:51

2023-06-23T10:51

2023-06-23T11:08

в мире

россия

киев

донбасс

сергей нарышкин

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия располагала данными о том, что Киев к 2022 году подготовил силы, чтобы "задушить Донбасс", и во избежание этого Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить", - сказал Нарышкин в пятницу на пресс-конференции в Москве.В результате действий российских военных в начале спецоперации были обнаружены документы, "говорящие о том, что, действительно, Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля - начале марта (2022 года) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса".Чтобы не допустить этого, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркнул Нарышкин.

https://ria.ru/20230620/regiony-1879312737.html

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киев

донбасс

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, киев, донбасс, сергей нарышкин