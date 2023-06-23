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Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года - РИА Новости, 23.06.2023
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10:51 23.06.2023 (обновлено: 11:08 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/naryshkin-1879951700.html
Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года
Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года - РИА Новости, 23.06.2023
Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года
Россия располагала данными о том, что Киев к 2022 году подготовил силы, чтобы "задушить Донбасс", и во избежание этого Россия была вынуждена начать специальную... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:51
2023-06-23T11:08
в мире
россия
киев
донбасс
сергей нарышкин
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия располагала данными о том, что Киев к 2022 году подготовил силы, чтобы "задушить Донбасс", и во избежание этого Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин."Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить", - сказал Нарышкин в пятницу на пресс-конференции в Москве.В результате действий российских военных в начале спецоперации были обнаружены документы, "говорящие о том, что, действительно, Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля - начале марта (2022 года) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса".Чтобы не допустить этого, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркнул Нарышкин.
https://ria.ru/20230620/regiony-1879312737.html
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в мире, россия, киев, донбасс, сергей нарышкин
В мире, Россия, Киев, Донбасс, Сергей Нарышкин
Нарышкин: Киев планировал карательную операцию в Донбассе весной 2022 года

Нарышкин: Россия до спецоперации получила данные о подготовке Киевом карательной операции

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Россия располагала данными о том, что Киев к 2022 году подготовил силы, чтобы "задушить Донбасс", и во избежание этого Россия была вынуждена начать специальную военную операцию, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Мы получали достаточную информацию о том, что в Киеве было принято решение и вокруг Донбасса сконцентрировались серьезные силы для того, чтобы окончательно Донбасс задушить", - сказал Нарышкин в пятницу на пресс-конференции в Москве.
В результате действий российских военных в начале спецоперации были обнаружены документы, "говорящие о том, что, действительно, Киев планировал с согласия или даже с подсказки своих западных хозяев в конце февраля - начале марта (2022 года) начать, по сути, карательную операцию, которая должна была привести к жертвам со стороны жителей Донбасса".
Чтобы не допустить этого, Россия была вынуждена начать спецоперацию, подчеркнул Нарышкин.
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 20.06.2023
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В миреРоссияКиевДонбассСергей Нарышкин
 
 
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