https://ria.ru/20230623/naftogaz-1879993563.html

Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства

Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства - РИА Новости, 23.06.2023

Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства

Россия проработает все юридические аспекты для обеспечения своих законных прав, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя планы... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:17

2023-06-23T13:17

2023-06-23T14:49

специальная военная операция на украине

экономика

россия

дмитрий песков

нафтогаз украины

украина

сша

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия проработает все юридические аспекты для обеспечения своих законных прав, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя планы "Нафтогаза" взыскать компенсацию с Москвы. "В любом случае все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав", - сказал Песков. Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.

https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, дмитрий песков, нафтогаз украины, украина, сша