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Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 23.06.2023 (обновлено: 14:49 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/naftogaz-1879993563.html
Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства
Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства - РИА Новости, 23.06.2023
Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства
Россия проработает все юридические аспекты для обеспечения своих законных прав, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя планы... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:17
2023-06-23T14:49
специальная военная операция на украине
экономика
россия
дмитрий песков
нафтогаз украины
украина
сша
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия проработает все юридические аспекты для обеспечения своих законных прав, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя планы "Нафтогаза" взыскать компенсацию с Москвы. "В любом случае все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав", - сказал Песков. Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.
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экономика, россия, дмитрий песков, нафтогаз украины, украина, сша
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Россия, Дмитрий Песков, Нафтогаз Украины, Украина, США
Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства

Песков: Россия проработает юридические аспекты защиты своих прав в случае иска "Нафтогаза"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины". Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия проработает все юридические аспекты для обеспечения своих законных прав, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя планы "Нафтогаза" взыскать компенсацию с Москвы.
"В любом случае все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав", - сказал Песков.
Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.
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Специальная военная операция на УкраинеЭкономикаРоссияДмитрий ПесковНафтогаз УкраиныУкраинаСША
 
 
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