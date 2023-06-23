https://ria.ru/20230623/naftogaz-1879993563.html
Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства
Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства - РИА Новости, 23.06.2023
Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства
Россия проработает все юридические аспекты для обеспечения своих законных прав, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя планы... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:17
2023-06-23T13:17
2023-06-23T14:49
специальная военная операция на украине
экономика
россия
дмитрий песков
нафтогаз украины
украина
сша
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Россия проработает все юридические аспекты для обеспечения своих законных прав, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя планы "Нафтогаза" взыскать компенсацию с Москвы. "В любом случае все юридические аспекты будут прорабатываться, этого решения, и будут рассматриваться варианты по обеспечению наших законных прав", - сказал Песков. Ранее "Нафтогаз Украины" заявил, что работает в США над тем, чтобы взыскать с России пять миллиардов долларов компенсации за утраченное имущество компании в Крыму.
https://ria.ru/20230525/porazhenie-1873962179.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Песков прокомментировал планы "Нафтогаза" взыскать с России средства
Песков: Россия проработает юридические аспекты защиты своих прав в случае иска "Нафтогаза"