"Нафтогаз" захотел взыскать с России пять миллиардов долларов
"Нафтогаз" намерен взыскать с России компенсацию за имущество в Крыму
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины"
Табличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Архивное фото
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. "Нафтогаз Украины" и еще пять компаний этой группы подали в суд округа Колумбия (США) иск о взыскании с России пяти миллиардов долларов, сообщается на сайте компании.
Речь идет о решении арбитражного трибунала в Гааге, который в апреле обязал Россию выплатить украинской компании компенсацию за ущерб от потери активов в Крыму.
"Поскольку Россия добровольно не оплатила "Нафтогазу" средства, предусмотренные решением арбитража, мы намерены использовать все доступные механизмы для взыскания этих средств. Сейчас мы работаем над этим в Соединенных Штатах и других целевых юрисдикциях", — заявили в "Нафтогазе".
Там утверждают, что имеют право начать процесс принудительного исполнения решения арбитража на территории тех государств, где находятся российские активы.
Москва не признает правомерность решений по искам украинских компаний и банков, связанных с воссоединением Крыма с Россией. Как указывал Минюст, у принимающих эти иски арбитражей нет юрисдикции на их рассмотрение. По мнению главы комитета Госдумы по международным делам и лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, решение Гаагского суда было политизированным и направленным на легитимизацию разграбления российских активов, и так незаконно арестованных западными странами.
Сенатор Иван Абрамов, со своей стороны, выразил уверенность, что решение провели "под соусом специальной военной операции с учетом всей европейской истерики". Он сомневается, что оно будет исполнено, так как украинской стороне будет затруднительно взыскать российские активы. "По крайней мере, мы сделаем все, чтобы этого не случилось, потому что у нас взаимных претензий гораздо больше", — сказал Абрамов.
В Крыму требование о выплате компенсаций назвали ахинеей. По словам вице-спикера парламента республики Владимира Бобкова, если кто и должен требовать компенсацию за убытки, так это Крым, который серьезно пострадал за время нахождения в составе Украины.