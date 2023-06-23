https://ria.ru/20230623/musk-1879927665.html

Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом

Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом - РИА Новости, 23.06.2023

Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом

Мать американского предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила в Twitter, что отменила бой своего сына с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:44

2023-06-23T09:44

2023-06-23T12:12

технологии

илон маск

марк цукерберг

лас-вегас

сша

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мать американского предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила в Twitter, что отменила бой своего сына с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. "На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай", — написала Мэй Маск.Ее сын ответил на это сообщение смеющимся смайликом, а затем предложил провести поединок в стиле смешанных единоборств (ММА). По словам Мэй Маск, она допускает только "схватку на словах". Кроме того, она призвала пользователей соцсети не поощрять проведение поединка. "Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии четырех друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее", — написала Маск.На днях глава Tesla вызвал Цукерберга на поединок. Поводом стало сообщение о том, что Meta* планирует запустить аналог Twitter. Маск отреагировал на эту новость фразой о том, что "Земля не может дождаться, когда она окажется под каблуком" исключительно у Цукерберга. Один из пользователей в комментариях напомнил, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Маск ответил на это, что в таком случае он готов к бою в клетке.Цукерберг в свою очередь предложил главе Tesla выбрать место поединка. Тот назвал Лас-Вегас. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230310/mask-1856905415.html

https://ria.ru/20230517/mask-1872292109.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, илон маск, марк цукерберг, лас-вегас, сша