Рейтинг@Mail.ru
Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 23.06.2023 (обновлено: 12:12 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/musk-1879927665.html
Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом
Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом - РИА Новости, 23.06.2023
Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом
Мать американского предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила в Twitter, что отменила бой своего сына с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:44
2023-06-23T12:12
технологии
илон маск
марк цукерберг
лас-вегас
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879927035_0:0:1997:1123_1920x0_80_0_0_15e46d5e30ea5ec8d0838ca0c1a88f8a.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мать американского предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила в Twitter, что отменила бой своего сына с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом. &quot;На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай&quot;, — написала Мэй Маск.Ее сын ответил на это сообщение смеющимся смайликом, а затем предложил провести поединок в стиле смешанных единоборств (ММА). По словам Мэй Маск, она допускает только "схватку на словах". Кроме того, она призвала пользователей соцсети не поощрять проведение поединка. "Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии четырех друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее", — написала Маск.На днях глава Tesla вызвал Цукерберга на поединок. Поводом стало сообщение о том, что Meta* планирует запустить аналог Twitter. Маск отреагировал на эту новость фразой о том, что "Земля не может дождаться, когда она окажется под каблуком" исключительно у Цукерберга. Один из пользователей в комментариях напомнил, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Маск ответил на это, что в таком случае он готов к бою в клетке.Цукерберг в свою очередь предложил главе Tesla выбрать место поединка. Тот назвал Лас-Вегас. * Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20230310/mask-1856905415.html
https://ria.ru/20230517/mask-1872292109.html
лас-вегас
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879927035_128:0:1903:1331_1920x0_80_0_0_3c4068a32500d048578b1ba60e3dbe3b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, илон маск, марк цукерберг, лас-вегас, сша
Технологии, Илон Маск, Марк Цукерберг, Лас-Вегас, США
Мать Маска отменила его дуэль с Цукербергом

Мэй Маск предложила сыну дуэль с Цукербергом на словах, победит тот, кто окажется смешнее

© AP Photo / Invision/Evan AgostiniМэй Маск и ее сын Илон Маск
Мэй Маск и ее сын Илон Маск - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Invision/Evan Agostini
Мэй Маск и ее сын Илон Маск. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мать американского предпринимателя Илона Маска Мэй Маск заявила в Twitter, что отменила бой своего сына с главой корпорации Meta* Марком Цукербергом.
«

"На самом деле я отменила бой. Я им еще не сказала. Но я продолжу говорить, что бой отменяется, на всякий случай", — написала Мэй Маск.

Ее сын ответил на это сообщение смеющимся смайликом, а затем предложил провести поединок в стиле смешанных единоборств (ММА).
По словам Мэй Маск, она допускает только "схватку на словах". Кроме того, она призвала пользователей соцсети не поощрять проведение поединка.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 10.03.2023
СМИ: Илон Маск планирует построить в Техасе город-утопию
10 марта, 06:34
"Без шуток. Поединок только на словах. В креслах. На расстоянии четырех друг от друга. Побеждает тот, кто окажется смешнее", — написала Маск.
На днях глава Tesla вызвал Цукерберга на поединок. Поводом стало сообщение о том, что Meta* планирует запустить аналог Twitter. Маск отреагировал на эту новость фразой о том, что "Земля не может дождаться, когда она окажется под каблуком" исключительно у Цукерберга. Один из пользователей в комментариях напомнил, что Цукерберг занимается джиу-джитсу. Маск ответил на это, что в таком случае он готов к бою в клетке.
Цукерберг в свою очередь предложил главе Tesla выбрать место поединка. Тот назвал Лас-Вегас.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Американский миллиардер Илон Маск - РИА Новости, 1920, 17.05.2023
Маск хотел бы видеть на посту президента США "нормального человека"
17 мая, 07:47
 
ТехнологииИлон МаскМарк ЦукербергЛас-ВегасСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала