https://ria.ru/20230623/most-1880073974.html

Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо

Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.06.2023

Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо

Чонгарский мост пострадал значительно сильнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:15

2023-06-23T18:15

2023-06-23T19:54

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

россия

вооруженные силы украины

николай лукашенко

джанкой

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чонгарский мост пострадал значительно сильнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24"."К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней — даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, — непригоден для передвижения", — сказал собеседник телеканала.ВСУ обстреляли Чонгарский мост рано утром в четверг. По данным СК, по нему выпустили четыре ракеты, одна из них попала в дорожное полотно. Жертв и пострадавших нет. Как сообщал корреспондент РИА Новости, на осколках снарядов видна маркировка MBDA France — производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.Из-за ракетного удара по мосту пришлось изменить транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.Власти Крыма подчеркнули, что обстрел моста не сможет серьезно нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, так как регионы соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один — в районе Джанкоя.По прогнозу министра транспорта республики Николая Лукашенко, на восстановление Чонгарского моста потребуется несколько недель.

https://ria.ru/20230622/obstrel-1879815232.html

https://ria.ru/20230622/punkt-1879855597.html

херсонская область

россия

джанкой

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир сальдо, херсонская область , происшествия, россия, вооруженные силы украины, николай лукашенко, джанкой