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Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
18:15 23.06.2023 (обновлено: 19:54 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/most-1880073974.html
Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо
Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо - РИА Новости, 23.06.2023
Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо
Чонгарский мост пострадал значительно сильнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:15
2023-06-23T19:54
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
россия
вооруженные силы украины
николай лукашенко
джанкой
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чонгарский мост пострадал значительно сильнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".&quot;К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней — даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, — непригоден для передвижения&quot;, — сказал собеседник телеканала.ВСУ обстреляли Чонгарский мост рано утром в четверг. По данным СК, по нему выпустили четыре ракеты, одна из них попала в дорожное полотно. Жертв и пострадавших нет. Как сообщал корреспондент РИА Новости, на осколках снарядов видна маркировка MBDA France — производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.Из-за ракетного удара по мосту пришлось изменить транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.Власти Крыма подчеркнули, что обстрел моста не сможет серьезно нарушить логистику транспортного сухопутного коридора, так как регионы соединяют три пункта пропуска: два в районе Армянска и один — в районе Джанкоя.По прогнозу министра транспорта республики Николая Лукашенко, на восстановление Чонгарского моста потребуется несколько недель.
https://ria.ru/20230622/obstrel-1879815232.html
https://ria.ru/20230622/punkt-1879855597.html
херсонская область
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владимир сальдо, херсонская область , происшествия, россия, вооруженные силы украины, николай лукашенко, джанкой
Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Происшествия, Россия, Вооруженные силы Украины, Николай Лукашенко, Джанкой
Чонгарский мост пострадал намного сильнее, чем предполагали, заявил Сальдо

Сальдо: Чонгарский мост после обстрела ВСУ закроют на ремонт на ближайшие 15-20 дней

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета России на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
Сотрудник Следственного комитета России на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости
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Сотрудник Следственного комитета России на поврежденной дороге на Чонгарском мосту. Кадр видео
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Чонгарский мост пострадал значительно сильнее, чем предполагалось, заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
«

"К сожалению, мост поврежден намного серьезные, чем мы первоначально думали. Мост в ближайшие 15-20 дней — даже, может быть, больше, пока проводятся там работы, исследуют, что с ним делать, — непригоден для передвижения", — сказал собеседник телеканала.

ВСУ обстреляли Чонгарский мост рано утром в четверг. По данным СК, по нему выпустили четыре ракеты, одна из них попала в дорожное полотно. Жертв и пострадавших нет. Как сообщал корреспондент РИА Новости, на осколках снарядов видна маркировка MBDA France — производителя франко-британских ракет SCALP/Storm Shadow.
Из-за ракетного удара по мосту пришлось изменить транспортные потоки между Крымом и Херсонской областью, временно организовано движение автотранспорта по резервному маршруту.
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По прогнозу министра транспорта республики Николая Лукашенко, на восстановление Чонгарского моста потребуется несколько недель.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир СальдоХерсонская областьПроисшествияРоссияВооруженные силы УкраиныНиколай ЛукашенкоДжанкой
 
 
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