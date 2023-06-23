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Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой - РИА Новости, 23.06.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:59 23.06.2023 (обновлено: 09:05 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/moratoriy-1879915105.html
Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой
Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой - РИА Новости, 23.06.2023
Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой
Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением ввести мораторий на... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:59
2023-06-23T09:05
культура
россия
вера полозкова
российский книжный союз
общероссийский народный фронт
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением ввести мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой после ее комментария о покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, сообщили в пресс-службе движения. "Народный фронт выступает за мораторий на продажу книг поэтессы Веры Полозковой на территории России. С таким предложением руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился с письмом к президенту Российского книжного союза Сергею Владимировичу Степашину после того, как в средствах массовой информации появились видео с комментарием поэтессы Веры Полозковой о террористическом акте, в результате которого был серьезно ранен член Центрального штаба Народного фронта, писатель Захар Прилепин", - сказано в сообщении. Отмечается, что поэтесса в 2017 году "публично обещала открыть "бутылку лучшего шампанского", когда Прилепину "наконец отстрелят башку". "На вопрос (в новом интервью - ред.), выпила ли она шампанского, когда был взорван его автомобиль, Полозкова ответила: "Не дотянули до шампанского… максимум – пивко", - уточнили в пресс-службе. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
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россия, вера полозкова, российский книжный союз, общероссийский народный фронт
Культура, Россия, Вера Полозкова, Российский Книжный Союз, Общероссийский народный фронт
Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой

Глава исполкома Народного фронта Кузнецов выступил за мораторий на книги Веры Полозковой

© Фото : пресс-служба XI Международного фестиваля имени Тарковского "Зеркало"Поэтесса Вера Полозкова
Поэтесса Вера Полозкова - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Фото : пресс-служба XI Международного фестиваля имени Тарковского "Зеркало"
Поэтесса Вера Полозкова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением ввести мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой после ее комментария о покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, сообщили в пресс-службе движения.
"Народный фронт выступает за мораторий на продажу книг поэтессы Веры Полозковой на территории России. С таким предложением руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился с письмом к президенту Российского книжного союза Сергею Владимировичу Степашину после того, как в средствах массовой информации появились видео с комментарием поэтессы Веры Полозковой о террористическом акте, в результате которого был серьезно ранен член Центрального штаба Народного фронта, писатель Захар Прилепин", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поэтесса в 2017 году "публично обещала открыть "бутылку лучшего шампанского", когда Прилепину "наконец отстрелят башку".
"На вопрос (в новом интервью - ред.), выпила ли она шампанского, когда был взорван его автомобиль, Полозкова ответила: "Не дотянули до шампанского… максимум – пивко", - уточнили в пресс-службе.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Общероссийский народный фронт (ОНФ) - РИА Новости, 1920, 26.05.2023
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КультураРоссияВера ПолозковаРоссийский Книжный СоюзОбщероссийский народный фронт
 
 
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