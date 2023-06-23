Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой
Глава исполкома Народного фронта Кузнецов выступил за мораторий на книги Веры Полозковой
© Фото : пресс-служба XI Международного фестиваля имени Тарковского "Зеркало"Поэтесса Вера Полозкова
© Фото : пресс-служба XI Международного фестиваля имени Тарковского "Зеркало"
Поэтесса Вера Полозкова. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением ввести мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой после ее комментария о покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, сообщили в пресс-службе движения.
"Народный фронт выступает за мораторий на продажу книг поэтессы Веры Полозковой на территории России. С таким предложением руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился с письмом к президенту Российского книжного союза Сергею Владимировичу Степашину после того, как в средствах массовой информации появились видео с комментарием поэтессы Веры Полозковой о террористическом акте, в результате которого был серьезно ранен член Центрального штаба Народного фронта, писатель Захар Прилепин", - сказано в сообщении.
Отмечается, что поэтесса в 2017 году "публично обещала открыть "бутылку лучшего шампанского", когда Прилепину "наконец отстрелят башку".
"На вопрос (в новом интервью - ред.), выпила ли она шампанского, когда был взорван его автомобиль, Полозкова ответила: "Не дотянули до шампанского… максимум – пивко", - уточнили в пресс-службе.
Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.