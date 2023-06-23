https://ria.ru/20230623/moratoriy-1879915105.html

Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой

Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой - РИА Новости, 23.06.2023

Народный фронт выступил за мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой

Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением ввести мораторий на... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T08:59

2023-06-23T08:59

2023-06-23T09:05

культура

россия

вера полозкова

российский книжный союз

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился к президенту Российского книжного союза Сергею Степашину с предложением ввести мораторий на книги поэтессы Веры Полозковой после ее комментария о покушении на жизнь писателя Захара Прилепина, сообщили в пресс-службе движения. "Народный фронт выступает за мораторий на продажу книг поэтессы Веры Полозковой на территории России. С таким предложением руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов обратился с письмом к президенту Российского книжного союза Сергею Владимировичу Степашину после того, как в средствах массовой информации появились видео с комментарием поэтессы Веры Полозковой о террористическом акте, в результате которого был серьезно ранен член Центрального штаба Народного фронта, писатель Захар Прилепин", - сказано в сообщении. Отмечается, что поэтесса в 2017 году "публично обещала открыть "бутылку лучшего шампанского", когда Прилепину "наконец отстрелят башку". "На вопрос (в новом интервью - ред.), выпила ли она шампанского, когда был взорван его автомобиль, Полозкова ответила: "Не дотянули до шампанского… максимум – пивко", - уточнили в пресс-службе. Машину Прилепина 6 мая взорвали в Нижегородской области. Писатель был ранен, его соратник - военнослужащий батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин - погиб. Полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву, ему предъявлены обвинения по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

https://ria.ru/20230526/zakon-1874356659.html

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россия, вера полозкова, российский книжный союз, общероссийский народный фронт