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Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
21:48 23.06.2023 (обновлено: 22:33 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/minoborony-1880099494.html
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"
Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:48
2023-06-23T22:33
россия
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России."Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении.Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.
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россия, евгений пригожин, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"

Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Вид на здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России.
"Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении.
Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.
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