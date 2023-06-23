https://ria.ru/20230623/minoborony-1880099494.html

Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"

Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023

Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"

Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T21:48

2023-06-23T21:48

2023-06-23T22:33

россия

специальная военная операция на украине

евгений пригожин

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России."Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении.Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.

https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html

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россия, евгений пригожин, вооруженные силы украины, безопасность