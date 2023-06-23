https://ria.ru/20230623/minoborony-1880099494.html
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - РИА Новости, 23.06.2023
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"
Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:48
2023-06-23T21:48
2023-06-23T22:33
россия
специальная военная операция на украине
евгений пригожин
вооруженные силы украины
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_0:283:3136:2047_1920x0_80_0_0_75710199237ab6868b988584bc4232a3.jpg
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Информация об "ударе" по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, следует из заявления Министерства обороны России."Все распространяемые в соцсетях от имени Е. Пригожина сообщения и видеокадры о "нанесении МО России удара по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — говорится в пояснении.Как подчеркнули в Минобороны, российские войска продолжают выполнение боевых задач на линии соприкосновения с украинской армией в районе проведения спецоперации.
https://ria.ru/20230622/shansy-1879829841.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0e/1871610451_113:0:2842:2047_1920x0_80_0_0_30e1fdc8d0a2cb87b0e43b42af284e99.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евгений пригожин, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Специальная военная операция на Украине, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны опровергло сообщения об ударах по лагерям ЧВК "Вагнер"
Минобороны России назвало сообщения об ударах по тыловым лагерям ЧВК "Вагнер" провокацией