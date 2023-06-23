https://ria.ru/20230623/mezhdunarodnyy_olimpiyskiy_den-1879500985.html

Международный Олимпийский день

Международный Олимпийский день - РИА Новости, 23.06.2023

Международный Олимпийский день

Ежегодно 23 июня в мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day). РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T00:51

2023-06-23T00:51

2023-06-23T00:51

справки

в мире

спорт

международный олимпийский комитет (мок)

международный олимпийский день

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Ежегодно 23 июня в мире отмечается Международный Олимпийский день (International Olympic Day). Идея проведения особого дня, который позволил бы рассказать людям об основных олимпийских принципах, впервые прозвучала во время одного из докладов на 41-й сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Стокгольме (Швеция) в 1947 году. В 1948 году на 42-й сессии МОК в Санкт-Морице (Швейцария) этот проект был официально одобрен. Первый Международный Олимпийский день прошел 23 июня 1948 года. В празднике приняли участие национальные олимпийские комитеты девяти стран: Португалии, Греции, Австрии, Канады, Швейцарии, Великобритании, Уругвая, Венесуэлы и Бельгии.Международный Олимпийский день был введен в память о возрождении олимпийского движения в его современном виде. Дата 23 июня была выбрана из-за того, что именно в этот день в 1894 году в Париже (Франция) проходил Международный атлетический конгресс по проблемам физического воспитания, в котором принимали участие представители 12 стран. На мероприятии барон Пьер де Кубертен изложил свою идею возрождения античной олимпийской традиции на международном уровне. Там же 23 июня был учрежден высший руководящий орган олимпийского движения – Международный олимпийский комитет. В 1978 году в качестве дополнения к очередной редакции Олимпийской хартии – основного правового документа олимпийского движения – МОК официально рекомендовал всем национальным олимпийским комитетам (НОК) ежегодно проводить Международный Олимпийский день. Целью праздника стала пропаганда спорта во всем мире и вовлечение в спортивное движение всех желающих независимо от возраста, пола или спортивных способностей.В 1987 году в 45 странах мира в честь Международного Олимпийского дня прошел первый олимпийский забег. Сейчас число национальных олимпийских комитетов, устраивающих в этот день или ближайшие к нему выходные олимпийские забеги, превысило 200.Международный Олимпийский день постепенно перерос рамки обычного забега или спортивного мероприятия. В этот день национальные олимпийские комитеты проводят различные культурные и образовательные мероприятия – спортивные семинары, специальные олимпийские уроки для детей, встречи с профессиональными спортсменами, тематические выставки, концерты и т.д.В России Олимпийский день проводится с 1990 года. Традиционно в мероприятиях Всероссийского олимпийского дня активное участие принимают общероссийские и региональные спортивные федерации, которые организовывают свои площадки и соревнования. Почетными гостями праздника становят олимпийские чемпионы и призеры по летним и зимним видам спорта.В программу Всероссийского олимпийского дня входят мастер-классы, показательные выступления, автограф и фотосессии, гала-матчи по футболу и многое другое.Концепция современного олимпизма принадлежит Пьеру де Кубертену. Олимпизм – особая философия жизни, возвышающая и объединяющая в сбалансированное целое достоинства тела, воли и разума. Цель олимпизма заключается в том, чтобы способствовать улучшению отношений между сообществами и странами, помогая людям жить в гармонии друг с другом.Занятия спортом – одно из прав человека. Каждый должен иметь возможность заниматься спортом, не подвергаясь дискриминации, в духе олимпизма, что подразумевает взаимопонимание в духе дружбы, солидарности и честной игры. Устремления олимпийского движения отражает олимпийский девиз Citius, Altius, Fortius ("Быстрее, выше, сильнее"). Принадлежность к олимпийскому движению требует соблюдения положений Олимпийской хартии и признания Международным олимпийским комитетом.Олимпийские игры – соревнования в индивидуальных или командных видах спорта среди спортсменов (не среди стран). Первые Олимпийские игры современности состоялись в Афинах (Греция) в 1896 году, в них приняли участие 241 участник из 14 стран. Было разыграно 43 комплекта наград. В 1908 году в Лондоне (Великобритания) на Олимпиаде впервые выступили российские спортсмены. Тогда же россиянам удалось завоевать свою первую олимпийскую золотую медаль: петербуржец Николай Панин-Коломенкин показал лучший результат в исполнении специальных фигур (фигурном катании). Игры IV Олимпиады в Лондоне положили начало большинству традиций, сохранившихся до наших дней. В Лондоне команды впервые торжественно маршировали под государственными флагами. В газетах начали печатать таблицы подсчета медалей, завоеванных командами разных стран. Был придуман канонический слоган: "Главное – не победа, а участие". В 1913 году Пьером де Кубертеном был разработан символ Олимпийских игр – пять переплетенных колец, которые символизируют союз пяти континентов и встречу спортсменов всего мира на Олимпийских играх. Впервые символ был использован в 1920 году на играх VII Олимпиады в Антверпене, он был расположен на белом фоне олимпийского флага.Честь и ответственность за проведение Олимпийских игр МОК возлагает на город, который избирается в качестве организатора Игр. Даты проведения Игр определяются исполкомом МОК. С 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай) прошли XXIV зимние Олимпийские игры. Сборная России завоевала шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград. По общему числу медалей на Олимпийских зимних играх команда показала лучший результат в истории нашей страны. В 2024 году летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция). В 2026 году Олимпийские зимние игры примут итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. В феврале 2022 года из-за ситуации на Украине МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях "в целях защиты честности глобальных спортивных соревнований и безопасности всех участников". Большинство международных федераций последовали этой рекомендации. 14 сентября специальный докладчик Совета ООН по правам человека в области культурных прав Александра Ксантаки и специальный докладчик ООН по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации и ксенофобии Тендаи Ачиуме опубликовали открытое письмо президенту МОК Томасу Баху, выразив озабоченность этой рекомендацией, так как отстранение россиян и белорусов на основе их гражданства поднимает вопросы о дискриминации. 25 января 2023 года исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. 28 марта исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов не поддерживавших спецоперацию россиян в качестве нейтральных атлетов. При этом организация предлагает не допускать до соревнований спортсменов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности. Также было принято решение о том, что команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, в мире, спорт, международный олимпийский комитет (мок), международный олимпийский день