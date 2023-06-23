https://ria.ru/20230623/mery-1880040138.html

Решетников посетил Донецк и Мариуполь

Решетников посетил Донецк и Мариуполь - РИА Новости, 23.06.2023

Решетников посетил Донецк и Мариуполь

Министр экономического развития России Максим Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T16:15

2023-06-23T16:15

2023-06-23T16:15

донецк

мариуполь

донецкая народная республика

максим решетников

денис пушилин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

экономика

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе, сообщает пресс-служба министерства. "Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Донецк и Мариуполь для контроля исполнения поручений президента о предоставлении федеральных мер поддержки. Также министр провел встречи с представителями малого и среднего бизнеса, который работает в новых регионах РФ, посетил производства, а также проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в Донецкой народной республике", - говорится в сообщении. Кроме того, глава Минэкономразвития и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили предприятие, которое специализируется на производстве горношахтного оборудования. Современный станочный парк позволяет выпускать продукцию в оптимальные сроки и выполнять задачи импортозамещения. По словам Решетникова, министерство совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР. Решетников и Пушилин подписали соглашение о присоединении ДНР к национальному проекту "Производительность труда". Теперь обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства региона могут воспользоваться мерами поддержки нацпроекта. В ходе осмотра строящегося здания МФЦ Решетников подчеркнул, что важно обеспечить оказание всего спектра государственных услуг по российским стандартам. Кроме того, в ДНР будут отремонтированы и оснащены еще 38 объектов. Сейчас в республике работают 29 отделений МФЦ (208 окон), где предоставляются 36 федеральных и региональных услуг. С 1 января 2023 года в них уже принято более 350 тысяч заявлений и оказано более 160 тысяч услуг. Также глава Минэкономразвития информировал о новых возможностях для предпринимателей, которые появятся благодаря созданию в новых регионах свободной экономической зоны с облегченным налоговым режимом. Среди планируемых льгот - нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, будут действовать пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%.

https://ria.ru/20230616/pushilin-1878726557.html

https://ria.ru/20230621/vodoprovod-1879627450.html

донецк

мариуполь

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

донецк, мариуполь, донецкая народная республика, максим решетников, денис пушилин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика