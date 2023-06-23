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Решетников посетил Донецк и Мариуполь - РИА Новости, 23.06.2023
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16:15 23.06.2023
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Решетников посетил Донецк и Мариуполь
Решетников посетил Донецк и Мариуполь - РИА Новости, 23.06.2023
Решетников посетил Донецк и Мариуполь
Министр экономического развития России Максим Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:15
2023-06-23T16:15
донецк
мариуполь
донецкая народная республика
максим решетников
денис пушилин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
экономика
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе, сообщает пресс-служба министерства. "Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Донецк и Мариуполь для контроля исполнения поручений президента о предоставлении федеральных мер поддержки. Также министр провел встречи с представителями малого и среднего бизнеса, который работает в новых регионах РФ, посетил производства, а также проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в Донецкой народной республике", - говорится в сообщении. Кроме того, глава Минэкономразвития и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили предприятие, которое специализируется на производстве горношахтного оборудования. Современный станочный парк позволяет выпускать продукцию в оптимальные сроки и выполнять задачи импортозамещения. По словам Решетникова, министерство совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР. Решетников и Пушилин подписали соглашение о присоединении ДНР к национальному проекту "Производительность труда". Теперь обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства региона могут воспользоваться мерами поддержки нацпроекта. В ходе осмотра строящегося здания МФЦ Решетников подчеркнул, что важно обеспечить оказание всего спектра государственных услуг по российским стандартам. Кроме того, в ДНР будут отремонтированы и оснащены еще 38 объектов. Сейчас в республике работают 29 отделений МФЦ (208 окон), где предоставляются 36 федеральных и региональных услуг. С 1 января 2023 года в них уже принято более 350 тысяч заявлений и оказано более 160 тысяч услуг. Также глава Минэкономразвития информировал о новых возможностях для предпринимателей, которые появятся благодаря созданию в новых регионах свободной экономической зоны с облегченным налоговым режимом. Среди планируемых льгот - нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, будут действовать пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%.
https://ria.ru/20230616/pushilin-1878726557.html
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донецк, мариуполь, донецкая народная республика, максим решетников, денис пушилин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), экономика
Донецк, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Максим Решетников, Денис Пушилин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Экономика
Решетников посетил Донецк и Мариуполь

Решетников проверил реализацию федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Министр экономического развития России Максим Решетников проверил ход реализации федеральных мер поддержки в Донецке и Мариуполе, сообщает пресс-служба министерства.
"Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Донецк и Мариуполь для контроля исполнения поручений президента о предоставлении федеральных мер поддержки. Также министр провел встречи с представителями малого и среднего бизнеса, который работает в новых регионах РФ, посетил производства, а также проверил ход строительства флагманского отделения МФЦ в Донецкой народной республике", - говорится в сообщении.
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Кроме того, глава Минэкономразвития и врио главы ДНР Денис Пушилин посетили предприятие, которое специализируется на производстве горношахтного оборудования. Современный станочный парк позволяет выпускать продукцию в оптимальные сроки и выполнять задачи импортозамещения. По словам Решетникова, министерство совместно с региональными властями готовит новые механизмы поддержки производителей ДНР.
Решетников и Пушилин подписали соглашение о присоединении ДНР к национальному проекту "Производительность труда". Теперь обрабатывающие производства, предприятия строительной отрасли, сферы торговли, строительства и сельского хозяйства региона могут воспользоваться мерами поддержки нацпроекта.
В ходе осмотра строящегося здания МФЦ Решетников подчеркнул, что важно обеспечить оказание всего спектра государственных услуг по российским стандартам. Кроме того, в ДНР будут отремонтированы и оснащены еще 38 объектов. Сейчас в республике работают 29 отделений МФЦ (208 окон), где предоставляются 36 федеральных и региональных услуг. С 1 января 2023 года в них уже принято более 350 тысяч заявлений и оказано более 160 тысяч услуг.
Также глава Минэкономразвития информировал о новых возможностях для предпринимателей, которые появятся благодаря созданию в новых регионах свободной экономической зоны с облегченным налоговым режимом. Среди планируемых льгот - нулевая ставка налога на прибыль, освобождение от уплаты налога на имущество организаций, а также земельного налога на участки территории СЭЗ в течение трех лет. Кроме того, будут действовать пониженные тарифы страховых взносов - 7,6% вместо 30%.
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ДонецкМариупольДонецкая Народная РеспубликаМаксим РешетниковДенис ПушилинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Экономика
 
 
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