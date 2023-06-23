Рейтинг@Mail.ru
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку - РИА Новости, 23.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:32 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/mashina-1879925676.html
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку - РИА Новости, 23.06.2023
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку
Автомобиль УАЗ упал в реку в Бурятии, трое человек погибли, один получил травму, сообщает в Telegram-канале республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:32
2023-06-23T09:32
происшествия
селенгинский район
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
УЛАН-УДЭ, 23 июн – РИА Новости. Автомобиль УАЗ упал в реку в Бурятии, трое человек погибли, один получил травму, сообщает в Telegram-канале республиканское агентство ГО и ЧС. По данным ведомства, ДТП произошло 22 июня в Селенгинском районе республики. "Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник. По уточненным данным, в автомобиле находилось четыре человека. В результате опрокидывания один человек травмирован, трое погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прибытия спасателей работники лесной охраны смогли эвакуировать одного из пострадавших, однако из-за деформации кузова автомобиля трех человек спасти не удалось. Из-за сильного течения и ночного времени суток сразу поднять автомобиль с глубины почти два метра спасатели не смогли. В региональном агентстве ГО и ЧС РИА Новости уточнили, что на данный момент автомобиль с тремя погибшими из реки уже извлечен.
https://ria.ru/20230623/proisshestvie-1879905929.html
https://ria.ru/20230615/poiski-1878204687.html
селенгинский район
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, селенгинский район, республика бурятия
Происшествия, Селенгинский район, Республика Бурятия
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку

В Бурятии три человека погибли и один получил травму после падения машины в реку

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 23 июн – РИА Новости. Автомобиль УАЗ упал в реку в Бурятии, трое человек погибли, один получил травму, сообщает в Telegram-канале республиканское агентство ГО и ЧС.
По данным ведомства, ДТП произошло 22 июня в Селенгинском районе республики.
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
На Камчатке в результате ЧП на реке Опала погиб один человек
Вчера, 06:43
"Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник. По уточненным данным, в автомобиле находилось четыре человека. В результате опрокидывания один человек травмирован, трое погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что до прибытия спасателей работники лесной охраны смогли эвакуировать одного из пострадавших, однако из-за деформации кузова автомобиля трех человек спасти не удалось. Из-за сильного течения и ночного времени суток сразу поднять автомобиль с глубины почти два метра спасатели не смогли.
В региональном агентстве ГО и ЧС РИА Новости уточнили, что на данный момент автомобиль с тремя погибшими из реки уже извлечен.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.06.2023
В Приморье при купании в реке пропали двое детей
15 июня, 04:33
 
ПроисшествияСеленгинский районРеспублика Бурятия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала