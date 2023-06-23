https://ria.ru/20230623/mashina-1879925676.html

В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку

В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку - РИА Новости, 23.06.2023

В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку

Автомобиль УАЗ упал в реку в Бурятии, трое человек погибли, один получил травму, сообщает в Telegram-канале республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:32

2023-06-23T09:32

2023-06-23T09:32

происшествия

селенгинский район

республика бурятия

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УЛАН-УДЭ, 23 июн – РИА Новости. Автомобиль УАЗ упал в реку в Бурятии, трое человек погибли, один получил травму, сообщает в Telegram-канале республиканское агентство ГО и ЧС. По данным ведомства, ДТП произошло 22 июня в Селенгинском районе республики. "Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник. По уточненным данным, в автомобиле находилось четыре человека. В результате опрокидывания один человек травмирован, трое погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прибытия спасателей работники лесной охраны смогли эвакуировать одного из пострадавших, однако из-за деформации кузова автомобиля трех человек спасти не удалось. Из-за сильного течения и ночного времени суток сразу поднять автомобиль с глубины почти два метра спасатели не смогли. В региональном агентстве ГО и ЧС РИА Новости уточнили, что на данный момент автомобиль с тремя погибшими из реки уже извлечен.

https://ria.ru/20230623/proisshestvie-1879905929.html

https://ria.ru/20230615/poiski-1878204687.html

селенгинский район

республика бурятия

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происшествия, селенгинский район, республика бурятия