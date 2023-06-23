https://ria.ru/20230623/mashina-1879925676.html
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку - РИА Новости, 23.06.2023
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку
Автомобиль УАЗ упал в реку в Бурятии, трое человек погибли, один получил травму, сообщает в Telegram-канале республиканское агентство ГО и ЧС. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:32
2023-06-23T09:32
2023-06-23T09:32
происшествия
селенгинский район
республика бурятия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2d66d8a943052e2c30f33ad4f9d4f5c.jpg
УЛАН-УДЭ, 23 июн – РИА Новости. Автомобиль УАЗ упал в реку в Бурятии, трое человек погибли, один получил травму, сообщает в Telegram-канале республиканское агентство ГО и ЧС. По данным ведомства, ДТП произошло 22 июня в Селенгинском районе республики. "Водитель автомобиля УАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание в реку Темник. По уточненным данным, в автомобиле находилось четыре человека. В результате опрокидывания один человек травмирован, трое погибли", - говорится в сообщении. Отмечается, что до прибытия спасателей работники лесной охраны смогли эвакуировать одного из пострадавших, однако из-за деформации кузова автомобиля трех человек спасти не удалось. Из-за сильного течения и ночного времени суток сразу поднять автомобиль с глубины почти два метра спасатели не смогли. В региональном агентстве ГО и ЧС РИА Новости уточнили, что на данный момент автомобиль с тремя погибшими из реки уже извлечен.
https://ria.ru/20230623/proisshestvie-1879905929.html
https://ria.ru/20230615/poiski-1878204687.html
селенгинский район
республика бурятия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831659033_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9293c3da9f5d10b52a82c0ebd67a7bf9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, селенгинский район, республика бурятия
Происшествия, Селенгинский район, Республика Бурятия
В Бурятии три человека погибли после падения машины в реку
В Бурятии три человека погибли и один получил травму после падения машины в реку