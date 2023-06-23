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Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы - РИА Новости, 23.06.2023
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09:13 23.06.2023 (обновлено: 11:38 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/mashina-1879921046.html
Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы
Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы - РИА Новости, 23.06.2023
Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы
Неизвестный на самокате поджёг машину на юго-западе Москвы, теперь злоумышленника ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T09:13
2023-06-23T11:38
происшествия
москва
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестный на самокате поджёг машину на юго-западе Москвы, теперь злоумышленника ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошёл в пятницу ночью: в полицию поступило сообщение о возгорании машин во дворе дома на улице Островитянова. Как оказалось, там горели три машины. Пожар потушили, пострадавших нет. "В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный на самокате и бросил неустановленный предмет, после чего произошло возгорание автомашины. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что поджигателя ищут. Устанавливается размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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происшествия, москва
Происшествия, Москва
Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы

Неизвестный на самокате поджег машину на улице Островитянова на юго-западе Москвы

© АГН "Москва" / Мобильный репортерМашины во дворе дома на ул. Островитянова, сгоревшие в результате поджога неизвестным на самокате
Машины во дворе дома на ул. Островитянова, сгоревшие в результате поджога неизвестным на самокате - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Машины во дворе дома на ул. Островитянова, сгоревшие в результате поджога неизвестным на самокате
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестный на самокате поджёг машину на юго-западе Москвы, теперь злоумышленника ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Инцидент произошёл в пятницу ночью: в полицию поступило сообщение о возгорании машин во дворе дома на улице Островитянова. Как оказалось, там горели три машины. Пожар потушили, пострадавших нет.
© АГН "Москва" / Мобильный репортерМашины во дворе дома на ул. Островитянова, сгоревшие в результате поджога неизвестным на самокате
Машины во дворе дома на ул. Островитянова, сгоревшие в результате поджога неизвестным на самокате - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© АГН "Москва" / Мобильный репортер
Машины во дворе дома на ул. Островитянова, сгоревшие в результате поджога неизвестным на самокате
«
"В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный на самокате и бросил неустановленный предмет, после чего произошло возгорание автомашины. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что поджигателя ищут. Устанавливается размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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