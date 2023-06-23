https://ria.ru/20230623/mashina-1879921046.html

Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы

Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы - РИА Новости, 23.06.2023

Неизвестный на самокате поджег машину на юго-западе Москвы

Неизвестный на самокате поджёг машину на юго-западе Москвы, теперь злоумышленника ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T09:13

2023-06-23T09:13

2023-06-23T11:38

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/17/1879966810_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5f5294f674fdaa262f15a90b88748afb.jpg

МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Неизвестный на самокате поджёг машину на юго-западе Москвы, теперь злоумышленника ищет полиция, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. Инцидент произошёл в пятницу ночью: в полицию поступило сообщение о возгорании машин во дворе дома на улице Островитянова. Как оказалось, там горели три машины. Пожар потушили, пострадавших нет. "В результате изучения видеозаписей с камер наблюдения полицейские установили, что к одному из автомобилей приблизился неизвестный на самокате и бросил неустановленный предмет, после чего произошло возгорание автомашины. Злоумышленник с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства. Он отметил, что поджигателя ищут. Устанавливается размер ущерба, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

https://ria.ru/20230606/arest-1876592221.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва