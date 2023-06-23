https://ria.ru/20230623/marmaris-1880065420.html

На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар

На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар - РИА Новости, 23.06.2023

На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар

Лесной пожар начался в пятницу на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, сообщает Лесное управление Турции. РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T18:02

2023-06-23T18:02

2023-06-23T18:02

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СТАМБУЛ, 23 июн – РИА Новости. Лесной пожар начался в пятницу на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, сообщает Лесное управление Турции. "Мы начали тушить лесной пожар в Мармарисе уже через пять минут", – сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. В тушении огня участвуют пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов в Мармарисе.Также в пятницу лесной пожар возник на курорте Каш в Анталье, но огонь удалось потушить в течение часа, повреждены деревья на площади порядка одного гектара.

https://ria.ru/20230614/stambul-1877060991.html

мармарис

мугла (провинция)

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новости - туризм, в мире, мармарис, мугла (провинция), турция