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На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар - РИА Новости, 23.06.2023
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Туризм
 
18:02 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/marmaris-1880065420.html
На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар
На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар - РИА Новости, 23.06.2023
На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар
Лесной пожар начался в пятницу на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, сообщает Лесное управление Турции. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:02
2023-06-23T18:02
туризм
новости - туризм
в мире
мармарис
мугла (провинция)
турция
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СТАМБУЛ, 23 июн – РИА Новости. Лесной пожар начался в пятницу на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, сообщает Лесное управление Турции. "Мы начали тушить лесной пожар в Мармарисе уже через пять минут", – сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе. В тушении огня участвуют пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов в Мармарисе.Также в пятницу лесной пожар возник на курорте Каш в Анталье, но огонь удалось потушить в течение часа, повреждены деревья на площади порядка одного гектара.
https://ria.ru/20230614/stambul-1877060991.html
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новости - туризм, в мире, мармарис, мугла (провинция), турция
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Мармарис, Мугла (провинция), Турция
На популярном турецком курорте разгорелся лесной пожар

В турецком Мармарисе разгорелся лесной пожар

© Sputnik / Бурджу Окутан | Перейти в медиабанкТушение лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис
Тушение лесных пожаров в окрестностях турецкого города Мармарис - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© Sputnik / Бурджу Окутан
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СТАМБУЛ, 23 июн – РИА Новости. Лесной пожар начался в пятницу на турецком курорте Мармарис в провинции Мугла, сообщает Лесное управление Турции.
"Мы начали тушить лесной пожар в Мармарисе уже через пять минут", – сообщается в полученном РИА Новости пресс-релизе.
В тушении огня участвуют пять самолетов, четыре вертолета и 20 пожарных автомобилей. На распространенных в соцсетях видеозаписях видно, что лес горит в непосредственной близости от жилых домов в Мармарисе.
Также в пятницу лесной пожар возник на курорте Каш в Анталье, но огонь удалось потушить в течение часа, повреждены деревья на площади порядка одного гектара.
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ТуризмНовости - ТуризмВ миреМармарисМугла (провинция)Турция
 
 
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