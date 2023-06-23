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Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится - РИА Новости, 23.06.2023
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12:24 23.06.2023 (обновлено: 12:41 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/maks-1879980425.html
Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится
Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится - РИА Новости, 23.06.2023
Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится
Авиасалон МАКС в 2023 году, вероятнее всего, не состоится и пройдет в следующем году, сообщили РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T12:24
2023-06-23T12:41
ростех
экономика
авиасалон макс
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Авиасалон МАКС в 2023 году, вероятнее всего, не состоится и пройдет в следующем году, сообщили РИА Новости в "Ростехе"."Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются, и то же мероприятие пройдет год спустя", - сказали в "Ростехе".Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. Ранее озвученные официальные даты его проведения - 25-30 июля 2023 года.
https://ria.ru/20230530/maks-1875039124.html
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ростех, экономика, авиасалон макс
Ростех, Экономика, Авиасалон МАКС
Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится

Ростех предположил, что МАКС пройдет в 2024 году и все договоры останутся в силе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийский вертолет на МАКС
Российский вертолет на МАКС - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российский вертолет на МАКС. Архивное фото
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Авиасалон МАКС в 2023 году, вероятнее всего, не состоится и пройдет в следующем году, сообщили РИА Новости в "Ростехе".
"Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются, и то же мероприятие пройдет год спустя", - сказали в "Ростехе".
Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. Ранее озвученные официальные даты его проведения - 25-30 июля 2023 года.
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30 мая, 12:41
 
РостехЭкономикаАвиасалон МАКС
 
 
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