https://ria.ru/20230623/maks-1879980425.html

Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится

Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится - РИА Новости, 23.06.2023

Ростех предположил, что МАКС в 2023 году не состоится

Авиасалон МАКС в 2023 году, вероятнее всего, не состоится и пройдет в следующем году, сообщили РИА Новости в "Ростехе". РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T12:24

2023-06-23T12:24

2023-06-23T12:41

ростех

экономика

авиасалон макс

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Авиасалон МАКС в 2023 году, вероятнее всего, не состоится и пройдет в следующем году, сообщили РИА Новости в "Ростехе"."Вероятнее всего, в этом году МАКС не состоится, но при этом все договоры сохраняют силу, все участники сохраняются, и то же мероприятие пройдет год спустя", - сказали в "Ростехе".Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном Жуковском раз в два года. Ранее озвученные официальные даты его проведения - 25-30 июля 2023 года.

https://ria.ru/20230530/maks-1875039124.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ростех, экономика, авиасалон макс