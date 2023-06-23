https://ria.ru/20230623/lira-1879910869.html
Турецкая лира обновила исторический минимум
Турецкая лира обновила исторический минимум - РИА Новости, 23.06.2023
Турецкая лира обновила исторический минимум
Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 25 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T08:09
2023-06-23T08:09
2023-06-23T08:09
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 25 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 05.13 мск курс доллара к турецкой лире поднимается на 0,74%, до 25,067 лиры за доллар. Показатель впервые находится выше 25 лир за доллар. В четверг ЦБ Турции впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. В предыдущий раз турецкий центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года - до 19% с 17%.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире
Турецкая лира обновила исторический минимум
Курс турецкой валюты впервые превысил 25 лир за доллар
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Стоимость турецкой лиры к доллару обновила исторический минимум и впервые преодолела психологическую отметку в 25 лир за доллар, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 05.13 мск курс доллара к турецкой лире поднимается на 0,74%, до 25,067 лиры за доллар. Показатель впервые находится выше 25 лир за доллар.
В четверг ЦБ Турции
впервые более чем за два года повысил ключевую ставку - до 15% с 8,5%, аналитики ожидали ее на отметке 21%. В предыдущий раз турецкий центробанк повышал ключевую ставку в марте 2021 года - до 19% с 17%.
СМИ: новая глава ЦБ Турции входит в список "теневой дипломатии" США