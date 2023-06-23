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В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма - РИА Новости, 23.06.2023
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16:37 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/krym-1880044692.html
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма - РИА Новости, 23.06.2023
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:37
2023-06-23T16:37
россия
сша
барак обама
в мире
украина
михаил подоляк
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединение к России. Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия". Как заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление бывшего президента США Барака Обамы о жителях Крыма содержит рациональные зерна, Кремль видит, что такие суждения все-таки пробиваются время от времени в США. "Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" - написал Подоляк. По его мнению, после таких публичных заявлений Обамы неудивительно, что сейчас "международного права практически не существует", а бизнес не хочет уходить из России.
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россия
сша
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россия, сша, барак обама, в мире, украина, михаил подоляк, республика крым, ситуация в днр и лнр
Россия, США, Барак Обама, В мире, Украина, Михаил Подоляк, Республика Крым, Ситуация в ДНР и ЛНР
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма

Подоляк раскритиковал слова Обамы о жителях Крыма, пожелавших в 2014 году жить в России

© AP Photo / Efrem LukatskyСоветник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединение к России.
Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия". Как заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление бывшего президента США Барака Обамы о жителях Крыма содержит рациональные зерна, Кремль видит, что такие суждения все-таки пробиваются время от времени в США.
"Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" - написал Подоляк. По его мнению, после таких публичных заявлений Обамы неудивительно, что сейчас "международного права практически не существует", а бизнес не хочет уходить из России.
Надпись в Крыму в поддержку единства с Россией - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
В Крыму прокомментировали слова Обамы о жителях полуострова
Вчера, 12:33
 
РоссияСШАБарак ОбамаВ миреУкраинаМихаил ПодолякРеспублика КрымСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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