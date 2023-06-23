https://ria.ru/20230623/krym-1880044692.html
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма - РИА Новости, 23.06.2023
В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма
Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T16:37
2023-06-23T16:37
2023-06-23T16:37
россия
сша
барак обама
в мире
украина
михаил подоляк
республика крым
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк раскритиковал в Twitter слова бывшего президента США Барака Обамы, заявившего о поддержке крымчанами присоединение к России. Ранее Обама в интервью CNN заявил, что многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году. По его словам, в Крыму была "определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия". Как заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, заявление бывшего президента США Барака Обамы о жителях Крыма содержит рациональные зерна, Кремль видит, что такие суждения все-таки пробиваются время от времени в США. "Может, пришло время признавать критические ошибки, а не придумывать новые оправдания?" - написал Подоляк. По его мнению, после таких публичных заявлений Обамы неудивительно, что сейчас "международного права практически не существует", а бизнес не хочет уходить из России.
https://ria.ru/20230623/krym-1879982708.html
россия
сша
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В офисе Зеленского раскритиковали слова Обамы о жителях Крыма
Подоляк раскритиковал слова Обамы о жителях Крыма, пожелавших в 2014 году жить в России