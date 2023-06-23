Обама неожиданно высказался о Крыме
Барак Обама заявил о симпатии русскоговорящих жителей Крыма к идеям России в 2014 году
© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший президент США Барак Обама
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший президент США Барак Обама
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CNN.
"В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия <...>, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", — сказал экс-президент.
"В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия <...>, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", — сказал экс-президент.
Он также отметил действия экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которой удалось преодолеть нерешительность многих европейцев и "продавить" санкции.
В начале декабря не менее громкое заявление сделала Меркель в интервью Zeit, назвав целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором делает это сейчас.
В начале декабря не менее громкое заявление сделала Меркель в интервью Zeit, назвав целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором делает это сейчас.
Владимир Путин признался, что высказывание бывшего немецкого канцлера стало для него неожиданным. Президент всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.
В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.