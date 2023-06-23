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Обама неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 23.06.2023
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10:54 23.06.2023 (обновлено: 20:23 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/krym-1879954537.html
Обама неожиданно высказался о Крыме
Обама неожиданно высказался о Крыме - РИА Новости, 23.06.2023
Обама неожиданно высказался о Крыме
Многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CNN."В... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T10:54
2023-06-23T20:23
в мире
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CNN."В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия &lt;...&gt;, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", — сказал экс-президент.Он также отметил действия экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которой удалось преодолеть нерешительность многих европейцев и "продавить" санкции.В начале декабря не менее громкое заявление сделала Меркель в интервью Zeit, назвав целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором делает это сейчас.Владимир Путин признался, что высказывание бывшего немецкого канцлера стало для него неожиданным. Президент всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
https://ria.ru/20230623/putin-1879914085.html
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в мире, россия, барак обама, ангела меркель, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, Барак Обама, Ангела Меркель, Украина, Владимир Путин, НАТО
Обама неожиданно высказался о Крыме

Барак Обама заявил о симпатии русскоговорящих жителей Крыма к идеям России в 2014 году

© AP Photo / Thanassis StavrakisБывший президент США Барак Обама
Бывший президент США Барак Обама - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Бывший президент США Барак Обама
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Многие русскоговорящие жители Крыма поддерживали идею присоединения полуострова к России в 2014 году, заявил бывший президент США Барак Обама в интервью CNN.

"В Крыму было много русскоговорящих и была определенная симпатия к идеям, которые представляла Россия <...>, даже в украинском парламенте было некоторое число сторонников России, и политика внутри Украины была более сложной", — сказал экс-президент.
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Он также отметил действия экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которой удалось преодолеть нерешительность многих европейцев и "продавить" санкции.

В начале декабря не менее громкое заявление сделала Меркель в интервью Zeit, назвав целью Минских соглашений попытку дать Украине время на усиление. По ее словам, все понимали, что проблема не решена и конфликт в стране заморожен. При этом в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием в том объеме, в котором делает это сейчас.
Владимир Путин признался, что высказывание бывшего немецкого канцлера стало для него неожиданным. Президент всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Россией искренне.
В марте 2014 года прошел референдум, по итогам которого 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.
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