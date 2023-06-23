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В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР - РИА Новости, 23.06.2023
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05:30 23.06.2023 (обновлено: 05:35 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/krym-1879904130.html
В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР
В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР - РИА Новости, 23.06.2023
В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР
Крым передали в 1954 году из РСФСР в состав УССР с грубейшими нарушениями положений трех конституций, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T05:30
2023-06-23T05:35
политика
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым передали в 1954 году из РСФСР в состав УССР с грубейшими нарушениями положений трех конституций, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.Рабочая группа регионального законодательного органа приступила к подготовке обращения в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине."Установлено, что с точки зрения права были допущены грубейшие нарушения Конституции СССР, Конституции РСФСР, Конституции УССР", — пояснил Трофимов.Это однозначно повод для пересмотра и отмены решения 1954 года, считает он."Помимо этого, крайне важно учитывать, что были нарушены права и свободы граждан, так как никто у крымчан не спросил, желают ли они переходить из состава одного государства в другое", — подчеркнул собеседник агентства.Кроме того, по его словам, независимые эксперты-историки пришли к заключению, что для передачи полуострова в состав УССР не было никаких оснований.
https://ria.ru/20230613/krym-1877824001.html
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политика, россия, украина, республика крым
Политика, Россия, Украина, Республика Крым
В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР

Рабочая группа: Крым передали УССР с грубейшими нарушениями трех конституций

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкДворец-замок "Ласточкино гнездо", Крым
Дворец-замок Ласточкино гнездо, Крым - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Дворец-замок "Ласточкино гнездо", Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым передали в 1954 году из РСФСР в состав УССР с грубейшими нарушениями положений трех конституций, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.
Рабочая группа регионального законодательного органа приступила к подготовке обращения в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине.
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"Установлено, что с точки зрения права были допущены грубейшие нарушения Конституции СССР, Конституции РСФСР, Конституции УССР", — пояснил Трофимов.
Это однозначно повод для пересмотра и отмены решения 1954 года, считает он.
«
"Помимо этого, крайне важно учитывать, что были нарушены права и свободы граждан, так как никто у крымчан не спросил, желают ли они переходить из состава одного государства в другое", — подчеркнул собеседник агентства.
Кроме того, по его словам, независимые эксперты-историки пришли к заключению, что для передачи полуострова в состав УССР не было никаких оснований.
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