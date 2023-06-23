https://ria.ru/20230623/krym-1879904130.html

В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР

В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР - РИА Новости, 23.06.2023

В Крыму заявили о нелегитимности передачи полуострова в состав УССР

Крым передали в 1954 году из РСФСР в состав УССР с грубейшими нарушениями положений трех конституций, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T05:30

2023-06-23T05:30

2023-06-23T05:35

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республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости. Крым передали в 1954 году из РСФСР в состав УССР с грубейшими нарушениями положений трех конституций, сообщил РИА Новости сопредседатель специальной рабочей группы, глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов.Рабочая группа регионального законодательного органа приступила к подготовке обращения в Конституционный суд России о признании нелегитимным и отмене указа 1954 года о передаче полуострова Украине."Установлено, что с точки зрения права были допущены грубейшие нарушения Конституции СССР, Конституции РСФСР, Конституции УССР", — пояснил Трофимов.Это однозначно повод для пересмотра и отмены решения 1954 года, считает он."Помимо этого, крайне важно учитывать, что были нарушены права и свободы граждан, так как никто у крымчан не спросил, желают ли они переходить из состава одного государства в другое", — подчеркнул собеседник агентства.Кроме того, по его словам, независимые эксперты-историки пришли к заключению, что для передачи полуострова в состав УССР не было никаких оснований.

https://ria.ru/20230613/krym-1877824001.html

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политика, россия, украина, республика крым