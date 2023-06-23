https://ria.ru/20230623/krakh-1879900132.html
В США предсказали крах цивилизации из-за безумного решения по Украине
В США предсказали крах цивилизации из-за безумного решения по Украине - РИА Новости, 23.06.2023
В США предсказали крах цивилизации из-за безумного решения по Украине
Решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T02:55
2023-06-23T02:55
2023-06-23T02:59
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МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Решение Вашингтона поставить Украине истребители F-16 приближает мир к ядерной войне, написал сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в статье, опубликованной на его сайте.Как отметил аналитик, безрассудная политика США по Украине может вылиться в глобальную катастрофу. Так, у американских истребителей F-16, которые Вашингтон планирует передать Киеву, есть модификации с возможностью установки ядерных боеприпасов, отметил Робертс."Безумие Вашингтона по развязыванию ядерной войны приблизило НАТО к границам России, привело к свержению правительств бывших советских республик и их использованию против Москвы, как в случае с Украиной, а также выразилось в различных провокационных действиях и военной пропаганде против России и ее президента", — заявил он.Кроме того, Вашингтон сделал своим врагом не только Россию, но и Китай с Ираном, добавил Робертс."Это безумие. И оно может закончиться только крахом цивилизации", — резюмировал экс-сотрудник Белого дома.В мае на саммите G7 в Хиросиме президент США Джо Байден изложил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому планы обучения летчиков ВСУ пилотированию F-16. По словам помощника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана, Вашингтон и союзники в предстоящие месяцы решат, кто поставит эти самолеты и в каком количестве.Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев предупредил, что провокационное поведение Запада в контексте кризиса на Украине может привести к ядерной войне.
https://ria.ru/20230623/ukraina-1879898747.html
https://ria.ru/20230623/otchayanie-1879897691.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, пол крейг робертс, вооруженные силы украины, f-16, сша
В мире, Украина, Россия, Пол Крейг Робертс, Вооруженные силы Украины, F-16, США
В США предсказали крах цивилизации из-за безумного решения по Украине
Экс-сотрудник Белого дома Робертс: безумие США на Украине приведет к краху цивилизации