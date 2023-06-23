https://ria.ru/20230623/kottedzhi-1879908992.html

В селе Приамурья появится целый микрорайон коттеджей для аграриев

В селе Приамурья появится целый микрорайон коттеджей для аграриев - РИА Новости, 23.06.2023

В селе Приамурья появится целый микрорайон коттеджей для аграриев

Новый микрорайон на 56 коттеджей планируют построить для работников агропредприятий села Ивановка в Приамурье, работы начались с прокладки дороги, сообщает... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T07:35

2023-06-23T07:35

2023-06-23T07:35

общество

жилье

амурская область

ивановский район

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 июн – РИА Новости. Новый микрорайон на 56 коттеджей планируют построить для работников агропредприятий села Ивановка в Приамурье, работы начались с прокладки дороги, сообщает правительство Амурской области. На территории будущего микрорайона побывал губернатор региона Василий Орлов. Застройщиками домов для своих работников будут аграрные предприятия округа. Уже поступило 20 заявок, в том числе от компаний "Луч", "Анновское" и ООО "Имени Негруна". "Жилье — один из главных факторов, способных заинтересовать квалифицированных специалистов и удержать их в сельской местности. Мы готовы и дальше предоставлять предприятиям земельные участки под жилищную застройку, компенсировать стоимость строительства квадратного метра, развивать инфраструктуру. При массовой застройке главы сразу должны брать на контроль вопросы внешнего облика будущих новых районов. Нужно строить типовые коттеджи с едиными требованиями к фасадам, крыше, заборам. Дизайн новых улиц важно еще на этапе проектирования проработать грамотно, чтобы новая застройка была не только удобной для жителей, но и красивой", - сказал Орлов. Как рассказала глава Ивановского муниципального округа Валентина Ольшевская, в новом микрорайоне планируют построить 56 коттеджей. Подготовка к строительству новой улицы в Ивановке началась с прокладки дороги. К работам дорожники приступили в апреле. К концу декабря здесь появятся не только асфальтированная дорога, но и тротуары, заезды к домам, освещение. Общая протяженность нового участка дорожной сети составит более 1,6 километра. Как отмечают в правительстве, новую улицу с жилыми домами создают по программе "Комплексное развитие сельских территорий", в Ивановском районе несколько крупных сельскохозяйственных предприятий, а значит, есть рабочие места и постоянная потребность в квалифицированных кадрах. К примеру, уже в этом году увеличение штата планирует мегаферма "Луч".

https://ria.ru/20230622/ferma-1879799645.html

https://ria.ru/20230621/vodozabor-1879616199.html

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ивановский район

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общество, жилье, амурская область, ивановский район, василий орлов (губернатор)