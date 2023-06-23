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В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2023
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15:05 23.06.2023
https://ria.ru/20230623/kontrol-1880021005.html
В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями
В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2023
В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями
Формат возможных будущих договоренностей в сфере контроля над вооружениями может быть оформлен в виде параллельных односторонних заявлений об ограничениях,... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T15:05
2023-06-23T15:05
сергей рябков
в мире
сша
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
конгресс сша
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Формат возможных будущих договоренностей в сфере контроля над вооружениями может быть оформлен в виде параллельных односторонних заявлений об ограничениях, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, по многим признакам, "предстоит очень глубокое осмысление методологии контроля над вооружениями и, в том числе, аспекта, связанного с оформлением возможных будущих договоренностей". Рябков напомнил, что уже давно наступил момент, когда сенат Конгресса США "в силу каких-то собственных внутренних причин, фактически, отказывается от ратификации каких бы то ни было международных документов, которые не основываются на навязывании Вашингтоном другим странам односторонних и полностью устраивающих только Вашингтон подходов". "Коль скоро мы говорим о договоренностях в сфере, которая предполагает строжайший баланс интересов, отсутствие односторонних уступок с нашей стороны, шансы на ратификацию такого рода гипотетических документов в сенате Конгресса США, независимо от его состава, по моей оценке, близки к нулю", - пояснил Рябков. "Еще и поэтому надо думать над тем, как оформлять возможные потенциальные будущие договоренности. И здесь допустимы схемы, о которых мы ранее упоминали, включая параллельные односторонние заявления. Что, строго говоря, уже происходит. Как вы знаете, и Москва, и Вашингтон фактически в одностороннем порядке объявили о намерениях придерживаться центральных ограничений в рамках ДСНВ", - сказал Рябков.
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сергей рябков, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), конгресс сша
Сергей Рябков, В мире, США, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Конгресс США
В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями

Рябков назвал односторонние ограничения возможным форматом контроля над вооружениями

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Формат возможных будущих договоренностей в сфере контроля над вооружениями может быть оформлен в виде параллельных односторонних заявлений об ограничениях, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, по многим признакам, "предстоит очень глубокое осмысление методологии контроля над вооружениями и, в том числе, аспекта, связанного с оформлением возможных будущих договоренностей". Рябков напомнил, что уже давно наступил момент, когда сенат Конгресса США "в силу каких-то собственных внутренних причин, фактически, отказывается от ратификации каких бы то ни было международных документов, которые не основываются на навязывании Вашингтоном другим странам односторонних и полностью устраивающих только Вашингтон подходов".
«
"Коль скоро мы говорим о договоренностях в сфере, которая предполагает строжайший баланс интересов, отсутствие односторонних уступок с нашей стороны, шансы на ратификацию такого рода гипотетических документов в сенате Конгресса США, независимо от его состава, по моей оценке, близки к нулю", - пояснил Рябков.
"Еще и поэтому надо думать над тем, как оформлять возможные потенциальные будущие договоренности. И здесь допустимы схемы, о которых мы ранее упоминали, включая параллельные односторонние заявления. Что, строго говоря, уже происходит. Как вы знаете, и Москва, и Вашингтон фактически в одностороннем порядке объявили о намерениях придерживаться центральных ограничений в рамках ДСНВ", - сказал Рябков.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.06.2023
США заявили о планах привлечь "ядерную пятерку" к контролю над вооружениями
2 июня, 17:50
 
Сергей РябковВ миреСШАМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Конгресс США
 
 
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