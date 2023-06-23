https://ria.ru/20230623/kontrol-1880021005.html

В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями

В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями - РИА Новости, 23.06.2023

В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями

Формат возможных будущих договоренностей в сфере контроля над вооружениями может быть оформлен в виде параллельных односторонних заявлений об ограничениях,... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T15:05

2023-06-23T15:05

2023-06-23T15:05

сергей рябков

в мире

сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

конгресс сша

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СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Формат возможных будущих договоренностей в сфере контроля над вооружениями может быть оформлен в виде параллельных односторонних заявлений об ограничениях, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. По его словам, по многим признакам, "предстоит очень глубокое осмысление методологии контроля над вооружениями и, в том числе, аспекта, связанного с оформлением возможных будущих договоренностей". Рябков напомнил, что уже давно наступил момент, когда сенат Конгресса США "в силу каких-то собственных внутренних причин, фактически, отказывается от ратификации каких бы то ни было международных документов, которые не основываются на навязывании Вашингтоном другим странам односторонних и полностью устраивающих только Вашингтон подходов". "Коль скоро мы говорим о договоренностях в сфере, которая предполагает строжайший баланс интересов, отсутствие односторонних уступок с нашей стороны, шансы на ратификацию такого рода гипотетических документов в сенате Конгресса США, независимо от его состава, по моей оценке, близки к нулю", - пояснил Рябков. "Еще и поэтому надо думать над тем, как оформлять возможные потенциальные будущие договоренности. И здесь допустимы схемы, о которых мы ранее упоминали, включая параллельные односторонние заявления. Что, строго говоря, уже происходит. Как вы знаете, и Москва, и Вашингтон фактически в одностороннем порядке объявили о намерениях придерживаться центральных ограничений в рамках ДСНВ", - сказал Рябков.

https://ria.ru/20230602/vooruzheniya-1875849659.html

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сергей рябков, в мире, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), конгресс сша