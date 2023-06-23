В МИД назвали возможный формат договоренностей по контролю над вооружениями
Рябков назвал односторонние ограничения возможным форматом контроля над вооружениями
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
СОЧИ, 23 июн - РИА Новости. Формат возможных будущих договоренностей в сфере контроля над вооружениями может быть оформлен в виде параллельных односторонних заявлений об ограничениях, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По его словам, по многим признакам, "предстоит очень глубокое осмысление методологии контроля над вооружениями и, в том числе, аспекта, связанного с оформлением возможных будущих договоренностей". Рябков напомнил, что уже давно наступил момент, когда сенат Конгресса США "в силу каких-то собственных внутренних причин, фактически, отказывается от ратификации каких бы то ни было международных документов, которые не основываются на навязывании Вашингтоном другим странам односторонних и полностью устраивающих только Вашингтон подходов".
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"Коль скоро мы говорим о договоренностях в сфере, которая предполагает строжайший баланс интересов, отсутствие односторонних уступок с нашей стороны, шансы на ратификацию такого рода гипотетических документов в сенате Конгресса США, независимо от его состава, по моей оценке, близки к нулю", - пояснил Рябков.
"Еще и поэтому надо думать над тем, как оформлять возможные потенциальные будущие договоренности. И здесь допустимы схемы, о которых мы ранее упоминали, включая параллельные односторонние заявления. Что, строго говоря, уже происходит. Как вы знаете, и Москва, и Вашингтон фактически в одностороннем порядке объявили о намерениях придерживаться центральных ограничений в рамках ДСНВ", - сказал Рябков.