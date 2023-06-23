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Китай в СБ ООН призвал к дипломатическим усилиям по Украине
Китай в СБ ООН призвал к дипломатическим усилиям по Украине - РИА Новости, 23.06.2023
Китай в СБ ООН призвал к дипломатическим усилиям по Украине
Дверь для дипломатического урегулирования украинского кризиса не должна закрываться, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T21:20
2023-06-23T21:20
2023-06-23T21:20
специальная военная операция на украине
в мире
китай
гэн шуан
оон
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ООН, 23 июн - РИА Новости. Дверь для дипломатического урегулирования украинского кризиса не должна закрываться, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан. "Дверь для политического урегулирования украинского кризиса не должна закрываться. Усилия в целях прекращения боев и продвижения переговоров не должны ослабевать. Процесс дипломатических переговоров не должен останавливаться", - сказал Гэн Шуан.
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в мире, китай, гэн шуан, оон, совет безопасности оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Гэн Шуан, ООН, Совет Безопасности ООН
Китай в СБ ООН призвал к дипломатическим усилиям по Украине
Китай в СБ ООН призвал к дипломатическим усилиям для урегулирования на Украине