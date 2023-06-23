https://ria.ru/20230623/konflikt-1880091715.html
Китай предостерег страны от прохождения точки невозврата по Украине
Китай предостерег страны от прохождения точки невозврата по Украине - РИА Новости, 23.06.2023
Китай предостерег страны от прохождения точки невозврата по Украине
Китай в контексте конфликта на Украине призывает международное сообщество "держаться дальше от красной линии ядерной войны" и сделать все, чтобы не пройти точку РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T20:29
2023-06-23T20:29
2023-06-23T20:29
специальная военная операция на украине
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ООН, 23 июн – РИА Новости. Китай в контексте конфликта на Украине призывает международное сообщество "держаться дальше от красной линии ядерной войны" и сделать все, чтобы не пройти точку невозврата, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан. "Должны быть приложены все усилия, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля", - сказал Гэн Шуан. "Мы надеемся, что обе стороны конфликта будут соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность, и что международное сообщество воздержится от эскалации напряженности, в частности, будет строго оберегать суть ядерной безопасности и держаться дальше от красной линии ядерной войны. Должно быть сделано все для недопущения прохождения точки невозврата", - сказал Гэн Шуан. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230620/amerika-1879221036.html
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в мире, украина, китай, россия, владимир путин, гэн шуан, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Китай, Россия, Владимир Путин, Гэн Шуан, ООН
Китай предостерег страны от прохождения точки невозврата по Украине
Китай предостерег страны от прохождения точки невозврата в конфликте на Украине
ООН, 23 июн – РИА Новости. Китай в контексте конфликта на Украине призывает международное сообщество "держаться дальше от красной линии ядерной войны" и сделать все, чтобы не пройти точку невозврата, заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при организации Гэн Шуан.
"Должны быть приложены все усилия, чтобы не дать ситуации выйти из-под контроля", - сказал Гэн Шуан.
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"Мы надеемся, что обе стороны конфликта будут соблюдать спокойствие и проявлять сдержанность, и что международное сообщество воздержится от эскалации напряженности, в частности, будет строго оберегать суть ядерной безопасности и держаться дальше от красной линии ядерной войны. Должно быть сделано все для недопущения прохождения точки невозврата", - сказал Гэн Шуан.
Россия
начала военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, — "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
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