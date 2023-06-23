https://ria.ru/20230623/kino-1880068188.html
Российский мультфильм Снежная Королева. Разморозка" покажут в Китае
Российский мультфильм Снежная Королева. Разморозка" покажут в Китае - РИА Новости, 23.06.2023
Российский мультфильм Снежная Королева. Разморозка" покажут в Китае
Российские и китайские кинокомпании договорились о совместном производстве и заключили ряд сделок на международном кинорынке в Шанхае, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T18:00
2023-06-23T18:00
2023-06-23T18:00
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кино и сериалы
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские и китайские кинокомпании договорились о совместном производстве и заключили ряд сделок на международном кинорынке в Шанхае, сообщает пресс-служба Роскино. "В середине июня в рамках Шанхайского международного кинофестиваля прошел кинорынок SIFF Market, где Роскино при поддержке Минкультуры России организовало стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide. Восемнадцать российских компаний представили международным покупателям контента 75 проектов: художественные, документальные и анимационные фильмы и сериалы", — говорится в пресс-релизе. В числе значимых результатов рынка – соглашение о кинотеатральном релизе полнометражного анимационного фильма "Снежная Королева. Разморозка", отметили в Роскино. По итогам переговоров фильм-катастрофу "Снегирь" кинокомпании СТВ рассматривает ряд закупщиков на территории Китая. Интерес вызвали также анимационные проекты компании: новые серии "Лунтика" и его полнометражная версия, новые серии "Барбоскиных", цикл "Трех богатырей". "Арт Пикчерс Дистрибьюшн" финализирует сделку с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний мира China Mobile по фильму "Обратимая реальность". Представители компании отметили большой интерес к контенту военной тематики, в частности, к сериалу СТС "Последний бой", "Туман", сериалу РЕН ТВ "Сержант". Китайская платформа Wing Sight проявила интерес к покупке фильмов продюсерской компании "Среда" – "Мажор" и "Мажор в Сочи", и драмы "Скажи ей". Холдинг ВГТРК отметил интерес китайских покупателей контента к полнометражным фильмам. Рассматриваются к приобретению драмы "Земля Эльзы", "Два билета домой", "Иван сын Амира", военная драма "Мы из будущего" и комедия "Русская игра". Концерн "Мосфильм" отметил востребованность среди китайских байеров нового фильма – исторического детектива "Хитровка. Знак четырех". Также зарубежных представителей заинтересовала классика из коллекции концерна, в первую очередь, военные драмы. Китайские компании заинтересованы в покупке фильмов "Мастер и Маргарита" и "Пальма-2", драмы "Мира", а также сериальных проектов компании "Марс Медиа Энтертейнмент". Ранее сообщалось о том, что Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара".
https://ria.ru/20230615/kino-1878253693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, китай, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Китай, Кино и сериалы
Российский мультфильм Снежная Королева. Разморозка" покажут в Китае
Российский мультфильм Снежная Королева. Разморозка" выйдет в прокат в Китае
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Российские и китайские кинокомпании договорились о совместном производстве и заключили ряд сделок на международном кинорынке в Шанхае, сообщает пресс-служба Роскино.
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"В середине июня в рамках Шанхайского международного кинофестиваля прошел кинорынок SIFF Market, где Роскино при поддержке Минкультуры России организовало стенд российской киноиндустрии Russian Content Worldwide. Восемнадцать российских компаний представили международным покупателям контента 75 проектов: художественные, документальные и анимационные фильмы и сериалы", — говорится в пресс-релизе.
В числе значимых результатов рынка – соглашение о кинотеатральном релизе полнометражного анимационного фильма "Снежная Королева. Разморозка", отметили в Роскино.
По итогам переговоров фильм-катастрофу "Снегирь" кинокомпании СТВ рассматривает ряд закупщиков на территории Китая. Интерес вызвали также анимационные проекты компании: новые серии "Лунтика" и его полнометражная версия, новые серии "Барбоскиных", цикл "Трех богатырей".
"Арт Пикчерс Дистрибьюшн" финализирует сделку с одной из крупнейших телекоммуникационных компаний мира China Mobile по фильму "Обратимая реальность". Представители компании отметили большой интерес к контенту военной тематики, в частности, к сериалу СТС "Последний бой", "Туман", сериалу РЕН ТВ "Сержант". Китайская платформа Wing Sight проявила интерес к покупке фильмов продюсерской компании "Среда" – "Мажор" и "Мажор в Сочи", и драмы "Скажи ей".
Холдинг ВГТРК отметил интерес китайских покупателей контента к полнометражным фильмам. Рассматриваются к приобретению драмы "Земля Эльзы", "Два билета домой", "Иван сын Амира", военная драма "Мы из будущего" и комедия "Русская игра".
Концерн "Мосфильм" отметил востребованность среди китайских байеров нового фильма – исторического детектива "Хитровка. Знак четырех". Также зарубежных представителей заинтересовала классика из коллекции концерна, в первую очередь, военные драмы. Китайские компании заинтересованы в покупке фильмов "Мастер и Маргарита" и "Пальма-2", драмы "Мира", а также сериальных проектов компании "Марс Медиа Энтертейнмент".
Ранее сообщалось
о том, что Россия предложила Китаю создать свой аналог "Оскара".
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