https://ria.ru/20230623/kikina-1879939211.html

"Организм должен работать". Космонавт Кикина раскрыла секреты здоровья

"Организм должен работать". Космонавт Кикина раскрыла секреты здоровья - РИА Новости, 23.06.2023

"Организм должен работать". Космонавт Кикина раскрыла секреты здоровья

Российский космонавт Анна Кикина считает главным секретом здоровья постоянную физическую активность без серьезных длительных перегрузок, полноценный сон и... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T10:23

2023-06-23T10:23

2023-06-23T10:23

общество

новосибирск

анна кикина

роскосмос

космос - риа наука

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НОВОСИБИРСК, 23 июн – РИА Новости. Российский космонавт Анна Кикина считает главным секретом здоровья постоянную физическую активность без серьезных длительных перегрузок, полноценный сон и "любовь к своему телу". "Очень многое зависит от индивидуальных особенностей организма, но лично я могу сказать… Я думаю, что нужно себя любить таким человеком, какой ты есть в этом мире. Эта любовь к телу чувствуется организмом, и он старается жить для человека. Может быть, я говорю немного детскими фразами, но это те ощущения, которыми я стараюсь жить…", - сказала она журналистам в Новосибирске. Космонавт посоветовала не пренебрегать полноценным сном, так как организм должен успевать восстанавливаться, но в целом она считает важным использовать по прямому назначению все возможности организма. "Очень много классных вещей, которые даются телу и, если заботиться об этом, не загонять себя в какие-то грубые ситуации, например не перегружать глаза, если о глазах говорим… Если это ноги, то нужно ходить. Ноги для того, чтобы ими ходить, а не для того, чтобы они сидели. Конечно, если есть такая возможность. К сожалению, не у всех есть такая возможность, это очень жалко. Нужно, чтобы организм работал. Как любой механизм, если он работает, он будет жить. Любая машина или квартира если не эксплуатируется, то все это приходит в запустение", - считает она. Кикина признала, что очень многое зависит от обменных процессов и генетических предрасположенностей каждого конкретного организма. Она лично, например, ест тогда, когда хочет, но при этом выполняет много физических упражнений. "Самые главные вещи – любить себя, чтобы работал твой механизм, и заботиться о своем организме. На мой взгляд, это самые важные вещи", - добавила она. Анна Кикина – единственная в настоящее время женщина в отряде космонавтов "Роскосмоса", совершила свой первый полет на МКС с 5 октября 2022 года по 12 марта 2023 года. Она первой из россиян прибыла и вернулась со станции на американском корабле Crew Dragon. В истории России и СССР в космосе побывали шесть женщин, включая Кикину. Она прилетела в родной город, где в эти выходные присоединится к праздничным мероприятиям в честь 130-летия Новосибирска.

https://ria.ru/20230323/kikina-1860113115.html

https://ria.ru/20230403/kikina-1862114107.html

новосибирск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, новосибирск, анна кикина, роскосмос, космос - риа наука