https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html

Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова

Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова - РИА Новости, 23.06.2023

Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова

Верховный кассационный суд Турции заявил, что члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ намеревались разжечь войну между Анкарой и Москвой, убив российского... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T11:24

2023-06-23T11:24

2023-06-23T11:55

в мире

россия

турция

фетхуллах гюлен

андрей карлов

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СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Верховный кассационный суд Турции заявил, что члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ намеревались разжечь войну между Анкарой и Москвой, убив российского посла Андрея Карлова в 2016 году, при этом они заранее знали, что дипломат будет без бронежилета, пишет газета Sabah, в распоряжении которой оказались документы суда по этому делу. "В решении суда в отношении обвиняемых указана их цель — они намеревались вывести отношения России с Турцией на уровень войны, устроить хаос и подготовить почву для новой попытки переворота после того, как попытка 15 июля 2016 года не увенчалась успехом", — говорится в публикации.Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его впоследствии убили охранники.Суд посчитал, что гюленисты получили от неких источников информацию о том, что Карлов будет на мероприятии без бронежилета. Как утверждается, Алтынташ получил приказ убить дипломата непосредственно от проживающего в США главы FETÖ Гюлена.Обвинения в организации убийства предъявлены 28 подозреваемым, включая Гюлена, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор: пятерых человек приговорили к пожизненному заключению, восемь фигурантов получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.Региональный суд Анкары в 2022 году отклонил большинство апелляционных обращений от 13 лиц, причастных к покушению на Карлова. После рассмотрения исков Верховный кассационный суд вынес решение о невиновности одного из них — Мустафы Озкана — ввиду "отсутствия достаточных улик", пишет газета Sabah.

https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html

https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html

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в мире, россия, турция, фетхуллах гюлен, андрей карлов