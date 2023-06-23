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Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова - РИА Новости, 23.06.2023
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11:24 23.06.2023 (обновлено: 11:55 23.06.2023)
https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html
Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова
Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова - РИА Новости, 23.06.2023
Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова
Верховный кассационный суд Турции заявил, что члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ намеревались разжечь войну между Анкарой и Москвой, убив российского... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T11:24
2023-06-23T11:55
в мире
россия
турция
фетхуллах гюлен
андрей карлов
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СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Верховный кассационный суд Турции заявил, что члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ намеревались разжечь войну между Анкарой и Москвой, убив российского посла Андрея Карлова в 2016 году, при этом они заранее знали, что дипломат будет без бронежилета, пишет газета Sabah, в распоряжении которой оказались документы суда по этому делу. &quot;В решении суда в отношении обвиняемых указана их цель — они намеревались вывести отношения России с Турцией на уровень войны, устроить хаос и подготовить почву для новой попытки переворота после того, как попытка 15 июля 2016 года не увенчалась успехом&quot;, — говорится в публикации.Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его впоследствии убили охранники.Суд посчитал, что гюленисты получили от неких источников информацию о том, что Карлов будет на мероприятии без бронежилета. Как утверждается, Алтынташ получил приказ убить дипломата непосредственно от проживающего в США главы FETÖ Гюлена.Обвинения в организации убийства предъявлены 28 подозреваемым, включая Гюлена, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор: пятерых человек приговорили к пожизненному заключению, восемь фигурантов получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.Региональный суд Анкары в 2022 году отклонил большинство апелляционных обращений от 13 лиц, причастных к покушению на Карлова. После рассмотрения исков Верховный кассационный суд вынес решение о невиновности одного из них — Мустафы Озкана — ввиду "отсутствия достаточных улик", пишет газета Sabah.
https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html
https://ria.ru/20230606/turtsiya-1876327839.html
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в мире, россия, турция, фетхуллах гюлен, андрей карлов
В мире, Россия, Турция, Фетхуллах Гюлен, Андрей Карлов
Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова

Суд в Турции назвал целью убийства радикалами посла Карлова разжигание войны с Россией

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкАнкара, Турция
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Анкара, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 23 июн — РИА Новости. Верховный кассационный суд Турции заявил, что члены организации Фетхуллаха Гюлена FETÖ намеревались разжечь войну между Анкарой и Москвой, убив российского посла Андрея Карлова в 2016 году, при этом они заранее знали, что дипломат будет без бронежилета, пишет газета Sabah, в распоряжении которой оказались документы суда по этому делу.
«

"В решении суда в отношении обвиняемых указана их цель — они намеревались вывести отношения России с Турцией на уровень войны, устроить хаос и подготовить почву для новой попытки переворота после того, как попытка 15 июля 2016 года не увенчалась успехом", — говорится в публикации.

Карлова застрелили 19 декабря 2016 года в Анкаре на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его впоследствии убили охранники.
Суд посчитал, что гюленисты получили от неких источников информацию о том, что Карлов будет на мероприятии без бронежилета. Как утверждается, Алтынташ получил приказ убить дипломата непосредственно от проживающего в США главы FETÖ Гюлена.
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Обвинения в организации убийства предъявлены 28 подозреваемым, включая Гюлена, который их отверг. В марте 2021 года суд Анкары вынес приговор: пятерых человек приговорили к пожизненному заключению, восемь фигурантов получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Региональный суд Анкары в 2022 году отклонил большинство апелляционных обращений от 13 лиц, причастных к покушению на Карлова.
После рассмотрения исков Верховный кассационный суд вынес решение о невиновности одного из них — Мустафы Озкана — ввиду "отсутствия достаточных улик", пишет газета Sabah.
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