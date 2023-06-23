https://ria.ru/20230623/kamchatka-1880016246.html

Эксперты рассказали, угрожает ли туристам извержение вулкана на Камчатке

Эксперты рассказали, угрожает ли туристам извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 23.06.2023

Эксперты рассказали, угрожает ли туристам извержение вулкана на Камчатке

Туристические маршруты на Камчатке проходят вдали от Ключевской сопки, извержение вулкана на них не повлияет, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 23.06.2023

2023-06-23T13:42

2023-06-23T13:42

2023-06-23T14:45

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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Туристические маршруты на Камчатке проходят вдали от Ключевской сопки, извержение вулкана на них не повлияет, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в пятницу руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина рассказала РИА Новости, что в ночь на 23 июня началось извержение самого высокого действующего вулкана Камчатки – Ключевской сопки. Ее высота составляет 4850 метров над уровнем моря. "Ключевская сопка находится в северной части полуострова, большинство туристических маршрутов проходит достаточно далеко от нее, поэтому извержение никак не влияет на их проведение", – прокомментировала эксперт РСТ, коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Ключевского вулкана порядка 360 километров. Жителям и гостям города извержения не доставляют никаких неудобств, страдают от выбросов пепла жители близлежащего населенного пункта – Ключей. Добавлю также, что подобные извержения на Камчатке не редкость, Ключевской вулкан извергался и в 2022, и в 2021 году", – продолжила она. Булах отметила, что выбросы пепла могут внести коррективы в местное авиасообщение, но дальнемагистральным рейсам с материковой части страны извержение не мешает. По ее словам, туристы "Алеан" не меняют свои планы и не отказываются от поездок. "Мы считаем, что на турпоток эти события не оказывают отрицательного влияния", – заключила она.

https://ria.ru/20230623/vulkany-1879906207.html

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