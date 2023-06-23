https://ria.ru/20230623/kamchatka-1880016246.html
Эксперты рассказали, угрожает ли туристам извержение вулкана на Камчатке
Эксперты рассказали, угрожает ли туристам извержение вулкана на Камчатке - РИА Новости, 23.06.2023
Эксперты рассказали, угрожает ли туристам извержение вулкана на Камчатке
Туристические маршруты на Камчатке проходят вдали от Ключевской сопки, извержение вулкана на них не повлияет, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского... РИА Новости, 23.06.2023
2023-06-23T13:42
2023-06-23T13:42
2023-06-23T14:45
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Туристические маршруты на Камчатке проходят вдали от Ключевской сопки, извержение вулкана на них не повлияет, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в пятницу руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина рассказала РИА Новости, что в ночь на 23 июня началось извержение самого высокого действующего вулкана Камчатки – Ключевской сопки. Ее высота составляет 4850 метров над уровнем моря. "Ключевская сопка находится в северной части полуострова, большинство туристических маршрутов проходит достаточно далеко от нее, поэтому извержение никак не влияет на их проведение", – прокомментировала эксперт РСТ, коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского до Ключевского вулкана порядка 360 километров. Жителям и гостям города извержения не доставляют никаких неудобств, страдают от выбросов пепла жители близлежащего населенного пункта – Ключей. Добавлю также, что подобные извержения на Камчатке не редкость, Ключевской вулкан извергался и в 2022, и в 2021 году", – продолжила она. Булах отметила, что выбросы пепла могут внести коррективы в местное авиасообщение, но дальнемагистральным рейсам с материковой части страны извержение не мешает. По ее словам, туристы "Алеан" не меняют свои планы и не отказываются от поездок. "Мы считаем, что на турпоток эти события не оказывают отрицательного влияния", – заключила она.
https://ria.ru/20230623/vulkany-1879906207.html
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Туризм, Новости - Туризм, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Туризм, Вулкан
Эксперты рассказали, угрожает ли туристам извержение вулкана на Камчатке
РСТ: маршруты туристов проходят вдали от Ключевской сопки, извержение на них не повлияет
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Туристические маршруты на Камчатке проходят вдали от Ключевской сопки, извержение вулкана на них не повлияет, заявили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в пятницу руководитель Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Ольга Гирина рассказала РИА Новости, что в ночь на 23 июня началось извержение самого высокого действующего вулкана Камчатки – Ключевской сопки. Ее высота составляет 4850 метров над уровнем моря.
"Ключевская сопка находится в северной части полуострова, большинство туристических маршрутов проходит достаточно далеко от нее, поэтому извержение никак не влияет на их проведение", – прокомментировала эксперт РСТ, коммерческий директор туроператора "Алеан" Оксана Булах, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского
до Ключевского вулкана порядка 360 километров. Жителям и гостям города извержения не доставляют никаких неудобств, страдают от выбросов пепла жители близлежащего населенного пункта – Ключей. Добавлю также, что подобные извержения на Камчатке не редкость, Ключевской вулкан извергался и в 2022, и в 2021 году", – продолжила она.
Булах отметила, что выбросы пепла могут внести коррективы в местное авиасообщение, но дальнемагистральным рейсам с материковой части страны извержение не мешает.
По ее словам, туристы "Алеан" не меняют свои планы и не отказываются от поездок. "Мы считаем, что на турпоток эти события не оказывают отрицательного влияния", – заключила она.
МЧС на Камчатке рекомендует воздержаться от восхождений на пять вулканов